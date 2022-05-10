快訊

MLB／大谷雙響+生涯首發滿貫砲 聯手「神鱒」第4次背靠背炸裂

美對台軍售喊卡 專家：國軍應盡速評估部隊需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄汰換幸福川木棧板 全面水泥磚增安全

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市幸福川河岸休閒步道過去有一段是木棧板設施，但容易毀損致傷。報系資料照
高雄市幸福川河岸休閒步道過去有一段是木棧板設施，但容易毀損致傷。報系資料照

高雄幸福川昔日稱為「二號運河」，全長5.3公里，過去曾因又髒又臭被譏為「黑龍江」，市府近年致力整治水質與環境，讓幸福川成為市民休憩好所在。幸福川在忠孝路至洛陽街兩側人行道有木棧板，常因因年久失修、使用不當傷人。高市水利局編列590萬元修復，全面使用混泥土地磚，增加安全性。

幸福川為愛河支流之一，位於市區人口稠密地區，水利局表示，幸福川兩側的人行木棧道原採用木質構造，使用年限已超過10年以上，經過長年日曬雨淋，已有老舊腐蝕且部分木板變形翹起，影響用路人通行安全。

日前水利局已將原有幸福川自忠孝路至洛陽街兩側木棧道以及4處人行橋引道約800平方公尺的木棧板，全面汰換使用混凝土地磚鋪面，讓人行空間更為平整、美觀、安全。水利局說，幸福川貫穿整個高雄市區，兩側河岸綠帶廊道，是市民經常聚集、閒暇之餘散步的去處，步道的鋪面已完成改善、開放通行，市民可更安心、踏實使用。

過去幸福川木棧板路段因螺絲鬆脫造成木棧板翹起，去年9月間，曾有長者遭掀起的棧板絆倒摔傷，造成骨折。周邊居民常到幸福川散步、運動、遛狗，居民說，之前常看到跑者重步踏在木棧板，有時會被彈起的棧板絆倒，現在全面改為水泥磚確實安全許多。

高雄市幸福川已完成改造，市府將原先易毀損的木棧板移除，增加安全性。記者林巧璉／翻攝
高雄市幸福川已完成改造，市府將原先易毀損的木棧板移除，增加安全性。記者林巧璉／翻攝

人行道 水利局

延伸閱讀

高雄女偷上萬元飾品卻居隔 警待她解隔採陰才約談

飯店度小月出奇招 疫苗打3劑送餐住好住滿減少移動

違規拒檢高雄街頭狂飆 警圍捕拔槍逮人 車上搜出K毒

男拒捕開車衝撞逃逸 高雄警方深夜逮捕歸案

相關新聞

向大師致敬！金門文化局設「文化獎風雲榜」燈片看板

為向歷屆文化獎得獎人表達尊崇之意，金門縣文化局近期在中正國小民權路側風雨走廊，設置「歷屆金門文化獎風雲榜」，以燈片看板刊...

高雄汰換幸福川木棧板 全面水泥磚增安全

高雄幸福川昔日稱為「二號運河」，全長5.3公里，過去曾因又髒又臭被譏為「黑龍江」，市府近年致力整治水質與環境，讓幸福川成...

原民故事館因乙烯外洩封館多時 陳其邁承諾年底前完工

高雄市原住民故事館在前鎮區爆發乙烯外洩事件後封館長達多時，市區原住民長期缺少一處活動場地。原民議員王義雄關心地底乙烯氣體...

高捷紫線有譜 擬併右昌高鐵線

台積電等大廠投資高雄，北高雄土地、住宅、交通等需求量大增，市府加快捷運紫線規畫腳步。市議員方信淵昨天質詢問市長陳其邁「串...

盼疫情遠離 志工摺108艘龍船

台東市順天宮有百年歷史，5年前成立書屋，志工有感近期疫情嚴峻，今年2月開始同心摺紙，製作108艘龍船，還有1艘長約1米「...

高雄油廠國小改制喊停 議員批市府太消極

高雄市油廠國小改制科學實驗學校案因家長有異見喊停，市府表示要另尋其他地點，不排除新建學校。上周三原安排油小改制說明會也取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。