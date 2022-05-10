高雄汰換幸福川木棧板 全面水泥磚增安全

高雄幸福川昔日稱為「二號運河」，全長5.3公里，過去曾因又髒又臭被譏為「黑龍江」，市府近年致力整治水質與環境，讓幸福川成為市民休憩好所在。幸福川在忠孝路至洛陽街兩側人行道有木棧板，常因因年久失修、使用不當傷人。高市水利局編列590萬元修復，全面使用混泥土地磚，增加安全性。

幸福川為愛河支流之一，位於市區人口稠密地區，水利局表示，幸福川兩側的人行木棧道原採用木質構造，使用年限已超過10年以上，經過長年日曬雨淋，已有老舊腐蝕且部分木板變形翹起，影響用路人通行安全。

日前水利局已將原有幸福川自忠孝路至洛陽街兩側木棧道以及4處人行橋引道約800平方公尺的木棧板，全面汰換使用混凝土地磚鋪面，讓人行空間更為平整、美觀、安全。水利局說，幸福川貫穿整個高雄市區，兩側河岸綠帶廊道，是市民經常聚集、閒暇之餘散步的去處，步道的鋪面已完成改善、開放通行，市民可更安心、踏實使用。