原民故事館因乙烯外洩封館多時 陳其邁承諾年底前完工

高雄市原住民故事館在前鎮區爆發乙烯外洩事件後封館長達多時，市區原住民長期缺少一處活動場地。原民議員王義雄關心地底乙烯氣體整治進度，何時可重啟？市長陳其邁答詢表示，預定時程是明年5、6月間完成，盼能在今年年底前完工，最快8月完成，務必使命必達，不要拖到明年。

高雄市原住民故事館完工於民國80年，109年9月前鎮區翠亨北路發生乙烯外洩案，市府追查氣體來源，原以為是石化業管線外洩，後來證實是原住民故事館附近地下水遭汙染，當時恰巧原民館進行內部整修，施工時從地底抽出水源釀禍，故事館封館至今。

今日高市議會總質詢，議員王義雄說，109年乙烯外洩至今，故事館抽水進度已經延宕多時，很多鄉親陳情，關心那邊到底會不會繼續使用，環保署整治的錢都已經下來，為何故事館遲未開幕，何時可開館。

市府祕書長郭添貴答詢說，故事館問題召集三次會議，5月初環保局去驗地下水，乙烯濃度已經降至安全值，水利局5月5日開始協助抽除地下水，後續市府動用近200萬預備金進行補強工程，會再積極與各單位協調，讓故事館可以快速使用。