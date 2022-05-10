浪漫十二曲橋濕地秘境 荷苞嶼生態園區空拍美景驚豔
嘉義縣鹿草鄉焚化廠旁的荷苞嶼生態園區，營造多元美麗的生態淨水環境，曾被發現水雉築巢育雛，有如濕地秘境，專業攝影老師、縣治太保市祥和社區發展協會前理事長楊仁教，空拍鳥瞰園區十二曲橋，水波光影，呈現醉人浪漫美景，讓人驚嘆。
楊仁教說，醉人浪漫十二曲橋在嘉義，就在交通便利的荷苞嶼生態園區，美景不輸澄清湖九曲橋、離島澎湖的曲橋，從地面觀賞、空中鳥瞰，在晨、昏不同時段觀賞拍照，搭配雲彩光影、水面波紋，呈現不同美景，有時拍到水面被風吹起的漣漪。
楊仁教表示，荷苞嶼生態園區成為愛好寫生、攝影人士的秘境，水面清淨，園區栽植空心菜，植物生物生態豐富，焚化廠高聳煙蔥的煙往外吹送，不會影響園區。
楊仁教曾在台中、高雄教課，還專門帶國外攝影團，受疫情爆發開放出國旅遊，無法帶團出國攝影，反有多餘時間，背著專業相機到處拍攝美景，貼臉書與親朋好友及網友分享，讓親友網友們大飽眼福
環保局說，荷苞嶼生態園區原為湖內洲嶼，隨淤積使湖面縮小，形狀相似日常用的荷包而得名。早年荷苞嶼排水道，受附近鄉村排入家庭廢水汙染，布袋蓮叢生覆蓋水面，8年前選定在大排旁，建設具水質淨化功能的荷苞嶼人工濕地，淨化大排汙水，成了濕地秘境。
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