大病後立願助更多人...他捐贈復康巴士給高市府

高雄市復康巴士又添生力軍，高雄佳益工業今天捐贈一輛高頂復康巴士給高雄市政府，佳益工業董事長莊青穎今在捐贈致詞時表示，自己經歷大病後，對於身心障礙者就醫交通不便的感受很深，希望為輪椅族盡一分心力。高雄市長陳其邁說，復康巴士可造福更多長者、行動不便者，非常感謝莊青穎的善舉，也呼籲更多企業加入。

佳益工業有限公司位在高雄市仁武區，主要經營金屬加工產業。莊青穎患有肌肉萎縮症，去年經歷一場大病後告訴自己，「如果我這次能出院，一定要做更多對社會有益的事。」他透過高雄市議員李雅靜牽線，完成今天這場捐贈儀式。

莊青穎長期熱衷公益，患病後更體會輪椅族就醫辛苦，他說，「我家境還不錯，能有足夠資源就醫，但身障者的不便是共通的，如果加上經濟弱勢，處境真的雪上加霜。」莊青穎原本考慮捐贈救護車，後來與家人討論後發現，救護車資源能有政府經費資助，復康巴士的經費相對缺乏，最後決定捐贈高頂復康巴士。

今天捐贈儀式在高雄市議會外舉辦，莊青穎將復康巴士鑰匙交給陳其邁，議長曾麗燕、議員李雅靜、交通局長張淑娟也在現場見證。李雅靜說，莊青穎白手起家，打拚、經營企業有成，更熱中公益活動，將所獲福氣回饋給社會，善舉令人感動，也造福更多民眾。