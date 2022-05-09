全台瘋搶快篩試劑 高雄有先見之明早就預購百萬劑

全台瘋搶快篩試劑，民進黨台北市議員梁文傑調審計部資料發現，高市今年元月起花5200萬採購試劑，台北只花53萬，市民安心程度差距大，陳其邁今午在防疫記者會表示，高雄有機場港口，比較複雜，為落實社區監測，當時就大量採購，未來確診數愈來愈多，高市仍會加緊採購。

高市府在快篩試劑上為何大幅超前部署？陳其邁說，不管是快篩試劑或防疫物資，高市均根據疾病流行期間不同狀況持續整備，由於先前有高雄港傳播案，當時為了落實社區監測，就大量採購快篩。

他說，先前快篩試劑一支要價上百元，後來依共同供應契約，1支59元，他即覺得要快速增補快篩試劑量能。尤其高市有場、港口，關鍵基礎設施又多，這些地區都要大量快篩試劑，因此即採買50萬劑、100萬劑來做準備。

陳其邁說，從香港、紐西蘭、韓國經驗，疫情高原期還會持續12周到十六周，像「住宿型機構」，他就要求每周快篩一次，用的是市府提供的「公費快篩試劑」，此外，每天診所也約有2500至3000篩檢量能。