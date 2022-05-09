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高雄城中城大樓拆至一樓 今晚開公園設計說明會

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄城中城大樓大火後被鑑定為危樓，市府著手拆除，目前已拆至一樓，未來舊址將打造為公園綠地。記者林巧璉／攝影
高雄城中城大樓大火後被鑑定為危樓，市府著手拆除，目前已拆至一樓，未來舊址將打造為公園綠地。記者林巧璉／攝影

高雄城中城大火後，市府為安置住戶，推出「公益性跨區區段徵收方案」，將在七賢國中舊址蓋600戶社宅，目前舊校舍拆除進度達49.3%。高市副市長林欽榮今天視察時表示，「這是超光速效率」，拆除作業從3月17日開始，目前多數建物已拆除，預計6月底全數完工。城中城大樓結構體也拆至一樓，今晚市府將舉辦城中城公園設計說明會。

地政局報告指出，區段徵收土地面積共2756平方公尺，協議價購人數119人，目前已有96人同意。其中有72人已辦理協議價購移轉登記，目前支出經費約2億5千萬元。地政局現正彙整各項資料，將報請內政部審議計畫書。林欽榮指出，預計12月底完成發包、動工。

林欽榮表示，七賢國中舊址工程超前，可提前在6月中完工。後續將由市府出地、國家住都中心出資30億元，打造600戶社會住宅。除了優先提供76戶城中城無房屋住戶優先租住，也將開放讓青年、弱勢等申請。未來基地內還會有1500坪日照中心和1000坪青年共創空間，「年輕人未來只要帶著筆電就拿來到這裡工作！」

目前城中城舊址拆除進度已達91%，現場已拆至一樓，整體工程將於5月20日完工。今天晚上林欽榮將親自主持舊址開闢公園的設計說明會，林欽榮透露，新的公園會以再生、光亮打造新面貌，「我們要走出悲傷，有別於過去豎立紀念碑，建築師會用穿透的光帶來重生、光明。」市府也將挹注經費，將城中城舊址周圍6棟老舊大樓門面拉皮，希望帶來耳目一新的樣貌。

在地居民則希望，除了打造公園外，也能有一棟建物可容納建國派出所，另外提供地方活動中心、圖書館等公共空間。府北里長林傳富表示，有些里民擔心未來公園還是會有人群聚喝酒、鬧事，期待派出所設立於此，也能就近維持治安，避免酒後鬧事的憾事再次上演。

高雄城中城大火後，市府推出「公益性跨區區段徵收方案」，七賢國中舊址將打造600戶社會住宅和社福、青創空間。記者林巧璉／攝影
高雄城中城大火後，市府推出「公益性跨區區段徵收方案」，七賢國中舊址將打造600戶社會住宅和社福、青創空間。記者林巧璉／攝影
高市副市長林欽榮今天至七賢國中舊址視察工程進度，晚上也將主持城中城舊址開怕公園設計說明會。記者林巧璉／攝影
高市副市長林欽榮今天至七賢國中舊址視察工程進度，晚上也將主持城中城舊址開怕公園設計說明會。記者林巧璉／攝影
高市副市長林欽榮今天至七賢國中舊址視察工程進度，晚上也將主持城中城舊址開怕公園設計說明會。記者林巧璉／攝影
高市副市長林欽榮今天至七賢國中舊址視察工程進度，晚上也將主持城中城舊址開怕公園設計說明會。記者林巧璉／攝影

林欽榮 青年 區段徵收 高雄城中城

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