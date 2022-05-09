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不怕塞港！高雄鳳梨靠這項技術 延長效期進軍日本超市

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄「冷凍截切鳳梨」首發20公噸冷凍截切鳳梨，透過海運預計5月中下旬抵達日本橫濱，並上架於當地連鎖超市販售。記者陳弘逸／攝影
高雄「冷凍截切鳳梨」首發20公噸冷凍截切鳳梨，透過海運預計5月中下旬抵達日本橫濱，並上架於當地連鎖超市販售。記者陳弘逸／攝影

為突破鮮果航運保存期限及檢疫難題，高雄市政府農業局與業者結合「急速低溫冷凍」技術製作成「冷凍截切鳳梨」，將果品保存期限延長至2年，降低海運塞港帶來的影響，同時大幅增加外銷儲架壽命，農業局也於今天舉行首發20公噸冷凍截切鳳梨海運外銷日本記者會。

高雄鳳梨種植面積達一千多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區，目前正值產季，為開拓外銷通路，高雄業者特選旺來果菜生產合作社所種植的鳳梨，透過急速冷凍技術截切加工製成「冷凍截切鳳梨」，將保存期限延長至2年。

開發冷凍截切鳳梨技術的慶得農果業有限公司指出，冷凍截切鳳梨製作不易，為保持最佳風味，80公噸的鮮果只能做出20公噸冷凍鳳梨，加工時仍需嚴格管控生菌數量，以達食品安全標準，同時搭配藍天運通股份有限公司的冷鏈設備，達成延長保鮮效果。

高雄市政府農業局局長張清榮說，外銷果品都要顧慮保存期限問題，若船期過長都會削弱果品競爭力，或只能選擇船期較短的周邊國家外銷，近年遇上疫情與烏俄戰爭，塞港也是新挑戰，因此市府農業局一直積極找尋延長儲架壽命、保鮮又符合出口標準等技術。

張清榮說，冷凍截切鳳梨是外銷技術的一大創新與突破，透過這項技術，能將生菌數量控制在符合出口日本的標準範圍，讓保存期限大幅增加至2年，即使解凍，口感與鮮果差異不大。

農委會國際副處長林志鴻說，相較過去航運時間，都會超過五天以上，若生鮮鳳梨外銷，儲架壽命大幅限縮，冷凍截切鳳梨不僅能拉長銷售時間，更能降低保存及運銷難度。

首發20公噸冷凍截切鳳梨，透過海運預計5月中下旬抵達日本橫濱，並上架於當地連鎖超市販售；經統計，高雄鳳梨外銷日本數量自2月起累計至今，已達3000公噸，市府農業局也將持續拓海外市場。

高雄鳳梨種植面積達一千多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區。記者陳弘逸／攝影
高雄鳳梨種植面積達一千多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區。記者陳弘逸／攝影
高雄鳳梨種植面積達一千多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區。記者陳弘逸／攝影
高雄鳳梨種植面積達一千多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區。記者陳弘逸／攝影
高雄鳳梨種植面積達一千多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區。記者陳弘逸／攝影
高雄鳳梨種植面積達一千多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府農業局今天舉行首發20公噸冷凍截切鳳梨海運外銷日本記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府農業局今天舉行首發20公噸冷凍截切鳳梨海運外銷日本記者會。記者陳弘逸／攝影
高雄「冷凍截切鳳梨」透過急速冷凍技術截切加工製成，保存期限可延長至2年。 記者陳弘逸／攝影
高雄「冷凍截切鳳梨」透過急速冷凍技術截切加工製成，保存期限可延長至2年。 記者陳弘逸／攝影
高雄「冷凍截切鳳梨」首發20公噸冷凍截切鳳梨，透過海運預計5月中下旬抵達日本橫濱，並上架於當地連鎖超市販售。記者陳弘逸／攝影
高雄「冷凍截切鳳梨」首發20公噸冷凍截切鳳梨，透過海運預計5月中下旬抵達日本橫濱，並上架於當地連鎖超市販售。記者陳弘逸／攝影

鳳梨 日本 高雄市

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