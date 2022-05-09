季節限定 龍巖冽泉開放了

高雄柴山的龍巖冽泉是自然湧泉，是清末打狗八景之一，早年曾冷泉奔湧，後因過度開發導致枯竭，只有大雨過後才有湧泉。近年市府採生態工法整治，除了清淤也打造新面貌。原本池底汙泥、積水已變成綠意盎然。目前枯水期將結束，近日湧泉將現，現在起至10月每天早上9點至下午4點半都可至親水區戲水。

龍巖冽泉水位隨季節有不同樣貌，水源是由上方龍目井奔湧而出，尤其大雨時水流奔湧，壯觀如「噴雪翻花」。近年水利局、觀光局攜手整治，也發現池底仍有殘留汙泥、積水優養化狀況。觀光局邀集當地里長、水土保持技師和高雄市柴山會等單位，討論後採以細碎石調整池底與周圍高度，避免汙水流入水池，營造適合植物生長的環境。

柴山會總幹事楊娉育表示，往年枯水期沒有植物的龍巖冽泉池底，現在仍然生機盎然，充滿的各種生態植物？開白花的大花咸豐草，十字開裂的田字草、開著紫花的圓葉節節菜。多年生浮葉草本植物，開著鮮豔黃花的台灣水龍；莖表面光滑、花密且紅豔的紅辣蓼。遊客來壽山登山前可先走一趟小小的生態之旅。

當地龍井里周明吉里長表示，觀光局把以往困擾居民和遊客的池底殘留汙泥加以改善，對於居住環境有非常大的提升？