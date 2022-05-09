快訊

增21例重症「12例死亡」八個月大女童高燒重症住ICU

地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

中油大林廠下包商欠47勞工薪資 高市勞工局介入調解

中央社 / 高雄9日電

高雄市議員鄭光峰接獲民眾陳情，鎮海海事工程雇47名勞工承包中油大林廠勞務，卻遲發工資，還要員工蓋章好向中油請款，拿到錢卻避不見面。高市勞工局介入調解。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀告訴中央社記者，鎮海海事工程公司勞工日前向市府提起勞資爭議調解申請，勞工局依勞方訴求，已經安排期程，將邀集勞資雙方召開調解會議。

高雄市民進黨議員鄭光峰今天接受中央社記者訪問表示，鎮海海事工程公司承包中油大林廠勞務工作，共聘僱47名勞務人員，由鎮海公司先發薪資給員工後，再檢具相關證明文件向中油公司請領款項。

但這些勞務人員向鄭光峰陳情，表示鎮海公司不只多次遲發薪資，期約屆滿最後1個月，更藉故要員工先蓋章，再據此向中油表示已付薪，要求請款，等拿到錢後，卻避不見面，也聯絡不到人；47名員工因此都沒收到最後1個月薪資及不休假獎金等。

鄭光峰說，已協助員工向勞工局接洽，勞工局將介入協調，如果協調不成，也會動用勞工權益基金會替員工打官司。

中油 勞工局 薪資

延伸閱讀

中油大林廠下包商惡意落跑 近50勞工被害求助無門

高市議會今日總質詢縮減50分鐘 以利市府防疫

防疫、備詢兩頭燒 改書面質詢？高雄議員意見不一

中油大林廠發生意外！外包商潛水工下水修蛇管 1人溺斃

相關新聞

中油大林廠下包商惡意落跑 近50勞工被害求助無門

承包中油大林廠行政勞務工作的鎮海海事工程雇47人從事各行政雜務，但去年底向中油領款後，洪姓工地負責人疑沒再發放薪資給勞務...

空軍鷹式飛彈將除役 高雄大坪頂軍管區放寬禁限建

空軍司令部近日公告將「高雄市小港區大坪頂重要軍事設施管制區」調整為「中低空飛彈基地」，放寬禁建、限建範圍，並將於明（10...

季節限定 龍巖冽泉開放了

高雄柴山的龍巖冽泉是自然湧泉，是清末打狗八景之一，早年曾冷泉奔湧，後因過度開發導致枯竭，只有大雨過後才有湧泉。近年市府採...

疫情燒進高市議會 捷運局員工確診 局長臨時請假離場

疫情燒進高雄市議會，上周議會傳出有3名員工快篩陽性，市議員黃捷也PCR陽姓確診，市議員李眉蓁快篩陽性。今天市政總質詢時，...

北高科技發展缺捷運 陳其邁：紫線勢在必行

隨著台積電等大廠確定投資高雄，北高雄的土地、住宅、交通等需求量大增，也帶動捷運紫線加快規畫。多位議員質詢時關心北高雄交通...

軍方進旭海科研施工惹議 吳政忠坦承「中科院沒通知」

科技部今年初啟用屏東旭海科研探空火箭發射場，陽明交大首次試射4日因強風取消，居民傍晚卻發現國防部中科院飛彈研發相關單位進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。