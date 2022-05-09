中油大林廠下包商欠47勞工薪資 高市勞工局介入調解
高雄市議員鄭光峰接獲民眾陳情，鎮海海事工程雇47名勞工承包中油大林廠勞務，卻遲發工資，還要員工蓋章好向中油請款，拿到錢卻避不見面。高市勞工局介入調解。
高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀告訴中央社記者，鎮海海事工程公司勞工日前向市府提起勞資爭議調解申請，勞工局依勞方訴求，已經安排期程，將邀集勞資雙方召開調解會議。
高雄市民進黨議員鄭光峰今天接受中央社記者訪問表示，鎮海海事工程公司承包中油大林廠勞務工作，共聘僱47名勞務人員，由鎮海公司先發薪資給員工後，再檢具相關證明文件向中油公司請領款項。
但這些勞務人員向鄭光峰陳情，表示鎮海公司不只多次遲發薪資，期約屆滿最後1個月，更藉故要員工先蓋章，再據此向中油表示已付薪，要求請款，等拿到錢後，卻避不見面，也聯絡不到人；47名員工因此都沒收到最後1個月薪資及不休假獎金等。
鄭光峰說，已協助員工向勞工局接洽，勞工局將介入協調，如果協調不成，也會動用勞工權益基金會替員工打官司。
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