龍巖冽泉生態工法整治 營造適合植物生長環境

高雄龍巖冽泉是清末鳳山八景之一，每年雨季湧泉吸引不少玩水人潮。市府持續以生態工法整治，避免污水流入，讓原本都是石頭的池底逐漸長出各類植物，呈現獨特生態景觀。

位於北壽山龍泉寺旁登山口旁的龍巖冽泉，是清末鳳山八景之一，水位隨季節不同各異其趣，水源由上方龍目井湧出，尤其大雨時水流奔湧，有如「噴雪翻花」。

近年高市府以生態工法整治龍巖冽泉後，發現池底仍有殘留污泥及積水優養化現象，觀光局、水利局與高雄市柴山會等單位討論後，以細碎石調整池底與周圍高度，避免汙水流入水池，營造適合植物生長的環境。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，工程近期完工，將以往困擾居民和遊客的池底殘留汙泥等問題改善，原本都是石頭的池底，也被一片充滿綠意的植物取代。

觀光局表示，以往枯水期沒有植物的池底，現在出現了大花咸豐草、田字草、圓葉節節菜、台灣水龍、紅辣蓼等植物，生機盎然；目前雖然尚未湧泉，但有豐富生態景觀可以欣賞。

觀光局每年5月至10月每天上午9時至下午4時30分開放親水區，供遊客戲水及近距離觀賞所營造的生態環境。

此外，觀光局也與國家自然公園管理處、軍方及電信業者合作，在壽山增設登山手機可通訊標示牌，若發生山區事故，可在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。