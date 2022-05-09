中油大林廠下包商惡意落跑 近50勞工被害求助無門

承包中油大林廠行政勞務工作的鎮海海事工程雇47人從事各行政雜務，但去年底向中油領款後，洪姓工地負責人疑沒再發放薪資給勞務人員即避不見面，受害者今向高市議員鄭光峰求助，鄭介入處理，要求勞工局5月24日召開勞資協商，盡速解決。

受害員工今天向議員鄭光峰表示，早年中油大林廠的行政勞務由行政院選輔會承包，退輔會退出後，改由中油對外招標，每年換包商，他們等於年年換老闆，工作相對不穩定，每月領2萬5200元基本薪資，有人已做了30多年，但去年得標廠商沒發薪，害他們求助無門。

受害員工表示，他們沒能籌組工會，投訴無門，受害者人數達47人，沒領到的薪水及去年一整年的不休假獎金，約4萭元右左。且資方已多次延誤發薪，期約屆滿的最一個月，公司派駐工地洪姓負責人請員工們先蓋印章，表示要向中油請領各項勞務費費用，但領走款項後避不見面，連公司董事長及工地負責人都不接電話。

中油下包商請領完勞務款項後未再發放雇員即「落跑」，議員鄭光峰今天介入處理，他認為中油本身未嚴謹把關，亦具瑕疵，此事已要求勞工局於5月24日下午召開勞資協商，把法定程序走完，看能否爭取到勞保基金執償薪資，維護勞工權益，若廠商仍避不見面，會進一步採取訴訟手段，替勞工爭應有權益。「這些詐取勞工血汗錢的人，討厭又可惡」，鄭表示，會督促勞工局即刻處理。