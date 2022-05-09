手繪古寧頭口袋書 金門學子行銷家鄉小巧吸睛

「我的家鄉古寧頭，那是一個充滿戰役史蹟、歷史故事、自然生態的村莊」，翻開小巧精美的「我的家鄉古寧頭」口袋書，猶如走進時光隧道，這是金門學子李亭萱的手繪創作。

金門縣古寧國小校長黃芸芸今天接受中央社記者訪問表示，已升上國一的李亭萱從小喜歡塗鴉手繪創作，天馬行空發想，有過人觀察力及豐富想像力，造就了異於常人的美術天份，曾設計「金門十大旅遊景點的郵票」，獲全國學生美術比賽平面設計類佳作獎。

黃芸芸說，李亭萱在曾擔任過古寧村村長爺爺的教導下，對村裡的一草一木、一景一物瞭若指掌；她以孩童的視角關懷周遭人事物，將平時走讀聚落及單車遊學課程中所見所聞，繪製成這本26頁圖畫書「我的家鄉古寧頭」，圖文並茂，不但留下童年珍貴記憶，也是家鄉最佳的行銷圖書。

「我的家鄉古寧頭」原稿是A3大小，全書彩色手繪內頁26頁的圖畫書，最近由金門縣戶外教育與海洋教育中心，以長寬為10x14公分口袋書，加上QR Code繪者語音導覽的形式出版。黃芸芸說，這個手掌大小的袖珍口袋書，單手可以向上翻頁，就像滑智慧型手機一樣，改變大家的閱讀習慣。

「我的家鄉古寧頭」圖畫書，藉由單車探索鄉土踏查，訪談長者，連結自然生態、歷史人文、戰役史蹟，以圖畫記錄、導覽解說、影音介紹古寧頭大戰留下的戰役史蹟和軍事設施，描繪雙鯉古地關公防彈的故事；介紹隴西衍派、廟宇洋樓、辟邪物的特色；並探索古寧400年石蚵林生態、潮間帶生物秘密。

校方表示，這本口袋書攜帶方便，全校師生人手一冊，愛不釋手，每個人拿到口袋書的那一剎那，忍不住即時翻閱，互相討論，成為師生共同的話題。黃芸芸說，這本口袋書原訂在2022全國戶外教育年會暨成果觀摩展中分贈，但年會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消；口袋書未來將作為學校本位課程的教材書，或是校際交流的伴手禮。