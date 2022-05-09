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疫情燒進高市議會 捷運局員工確診 局長臨時請假離場

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議會今天進行市政總質詢前，捷運局長吳義隆（中排左三）原有現身，但質詢時因事請假。記者林巧璉／攝影
高雄市議會今天進行市政總質詢前，捷運局長吳義隆（中排左三）原有現身，但質詢時因事請假。記者林巧璉／攝影

疫情燒進高雄市議會，上周議會傳出有3名員工快篩陽性，市議員黃捷也PCR陽姓確診，市議員李眉蓁快篩陽性。今天市政總質詢時，捷運局長吳義隆臨時離場，原來是因捷運局有數名員工確診，為求慎重，吳義隆雖未被匡列、狀況無虞，仍先請假離場，避免疫情延燒。

今早質詢前，吳義隆原有出現在議事廳，但總質詢開始，市議員方信淵質詢高雄捷運紫線時說，捷運局長不在，但希望市府能讓好人才多發揮，要求他們把都市規畫得更完善。吳義隆不是被匡列對象，但為求謹慎，市府討論後還是請吳義隆先請假離場，確保總質詢期間議事不受影響。

黃捷也在臉書上報平安，昨晚黃捷表示，自己居隔第二天目前有咳嗽、喉嚨痰變多、吞嚥會刺痛，且聲音沙啞等，「我整天狂喝水、也有補充維他命和水果。」李眉蓁今指出，自己目前身體狀況無大礙，也會持續準備議會質詢工作。

捷運 黃捷 疫情

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