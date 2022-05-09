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高雄國軍醫院掛鐘唱「東方紅」報時 院方緊急撤換

中央社 / 高雄9日電

網友耳尖發現，國軍高雄總醫院電子掛鐘的報時音樂竟是「東方紅」。院方今天表示，電子音樂音調旋律較失真，但確為這首歌，已立即撤下掛鐘重新更換，日後採購物品會更嚴謹檢視。

近日有耳尖網友發現，國軍高雄總醫院牆上電子掛鐘的音樂竟是「東方紅」。網友表示，這首歌曲曾被當作中國國歌，笑稱這情況大概就像在烏克蘭軍醫院播俄羅斯國歌，要院方不要去淘寶買掛鐘；也有網友回應，放在國軍總醫院裡面特別尷尬，而且還不好聽。

國軍高雄總醫院今天新聞稿回應，經查證醫院掛鐘設置的報時音樂，確實是「東方紅」一曲，但電子音樂音調、旋律較失真，不易辨識，謝謝熱心民眾指導，已經立即撤下掛鐘並重新更換。

院方表示，日後面對相關物品採購及裝置，將以更嚴謹態度檢視，以防類似情況再度發生。

歌曲「東方紅」開頭歌詞即為「東方紅，太陽昇，中國出了個毛澤東，他為人民謀幸福，呼兒嗨喲，他是人民大救星…」等，為歌頌前中華人民共和國領導人毛澤東極具代表性的歌曲之一。

國軍 國歌

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