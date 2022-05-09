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北高科技發展缺捷運 陳其邁：紫線勢在必行

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員方信淵質詢關心橋頭新市鎮和捷運紫線等發展進度。記者林巧璉／攝影
高雄市議員方信淵質詢關心橋頭新市鎮和捷運紫線等發展進度。記者林巧璉／攝影

隨著台積電等大廠確定投資高雄，北高雄的土地、住宅、交通等需求量大增，也帶動捷運紫線加快規畫。多位議員質詢時關心北高雄交通規畫，市議員方信淵今質詢問，紫線是否真的會成真？高雄市長陳其邁表示，隨大廠進駐，捷運紫線勢在必行，且會加速。紫線最快今年底提可行性研究。

方信淵表示，橋頭近日發展飛快，但橋頭新市鎮規畫過去停滯20年，期待現任市府能夠加速規畫，不要只顧工廠進駐，卻忽略住宅、交通等整體發展。紫線沿線串連台積電、橋科和多所大學，對於橋頭、左營、楠、人才等培育的重要性不言可喻。

陳其邁表示，過去紫線不是優先路線，但隨著北高科技發展快速，區域內有楠梓產業園區、橋頭科學園區等，交通運輸需求增大，紫線一定會加速規畫。捷運局會將右昌高鐵線一起併入，向中央爭取經費，最快今年底提可行性研究。

副市長林欽榮答詢說，大廠將入續進駐，住宅需求確實大增，市府將在橋頭新市鎮做通盤規畫，讓土地達到最大效益，也能滿足廠商的安家計畫。另一方面人口住進來後，也能帶動地方生活環境等。

方信淵指出，紫線沿線目前有5所大學，包括高雄大學、高科大（第一校區）、義守大學、樹德科大等，但獨漏了高雄師範大學相當可惜，未來高雄發展高科技需要培育人才，如果能讓高雄這5所大學能互修學分，將能讓大學生有更多的能力，紫線不應獨漏高師大。陳其邁表示，會請捷運局研議，也希望獲得議會支持。

捷運局指出，高雄學園線為東西向，西起台17線與大學南路口（高雄大學旁），往東到樹德科大站，全長13.56公里。右昌高鐵段為南北向，南起左營高鐵站西側，北與高雄學園線起點交會，兩路線合併長度約19.96公里，目前預計設18站。

高雄市長陳其邁指出，捷運紫線勢在必行且會加速推動。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁指出，捷運紫線勢在必行且會加速推動。記者林巧璉／攝影

捷運 高鐵 陳其邁

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