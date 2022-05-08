母親節檔期商場、遊樂園祭優惠 旗山老街人潮少7成

今天是母親節，但因疫情爆發，高雄各地景點與往年相比差很大，旗山老街攤商觀察，人潮相比往年差了6、7成，工讀生都不敢多請，商場義享天地因應母親節檔期，也推出母親節大餐外帶，遊樂園義大遊樂世界統計往年同檔期相比，人數少約5成。

旗山老街販售知名伴手禮香蕉蛋捲賴姓老闆表示，今天上午幾乎沒有遊客，午餐後才陸續有遊客，與同期相比真的差很多，記得剛開始開店的時候，晚上9點、10點人潮還是很多，但疫情之後6點、8點就幾乎沒人，伴手禮跟民眾經濟很有關係，能理解疫情期間大家錢賺得少，相對就不會常買伴手禮。

賴老闆表示，這兩天母親節逛旗山老街的人比以往少了約7成，店內不敢備太多貨，擔心放太久也不好，而以往店內最多可請6個工讀生，現在人力減半，包含老闆共只有4個員工，就連網購也減少超過5成，過去會買特產多還是現場遊客，遊客減少之後對生意影響非常大。

義大遊樂世界配合母親節推出媽媽入園只要100元優惠，購票只要出示戶口名簿影本或翻拍，加上有照相關證件證明，最多可有4名陪同者，各享520元門票優惠價，媽媽與陪同者須同時購票入園，經統計，今天入園人數與往年相比約減少5成。