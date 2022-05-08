屏東+695再創新高 屏基及屏東醫院9日起啟動防疫門診

屏東縣8日新增695確診個案，單日確診者再創新高。縣府指出，9日開始，由屏東基督教醫院及屏東醫院啟動防疫門診，凡自行快篩呈陽性，或疑似感染新冠肺炎且症狀輕微，可至屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區採檢PCR、拿藥，但40公斤以下及12歲以下的兒童則需至急診就醫。

衛生局統計，截至5月8日，屏縣居家隔離現管人數882，今解隔957人者；5歲確診以下累計280例，39例解除隔離，無重症。居家照護累計2066人，解除194人，現管1872人。

屏縣全校班級暫停實體課程校數3校39班，為屏北高中、獅子國中、大光國小。部分班級暫停實體課程校數有81校180班。

衛生局表示，9日開始，屏基恩慈大樓看診區及屏東醫院舊急診區，提供自行快篩呈陽性，或疑似感染COVID-19且症狀輕微者，採檢PCR及拿藥的服務。

屏基平日服務時間為上午9時至12時，下午14時至17時，假日僅開放上午9時至12時，防疫門診費用為350元（含採檢）。屏東醫院服務時間為周一至周五上午9時至11時，防疫門診費用為340元（含採檢）。

縣府指出，8日起，同辦公室或同工作場域密切接觸同事將不再匡列居隔，有症狀者依檢驗結果處置，無症狀且高風險者，已接種3劑疫苗滿14天，可繼續工作並健康監測7天，未完整接種者，應自我隔離或居家辦公3天。

8日確診者695區域分布為：屏東市250案，潮州鎮25案，東港鎮47案，恆春鎮32案，萬丹鄉83案，獅子鄉16案，長治鄉27案，九如鄉14案，麟洛鄉7案，里港鄉10案，高樹鄉11案，鹽埔鄉11案，內埔鄉33案、萬巒鄉6案，竹田鄉6案，新埤鄉5案，枋寮鄉10案，新園鄉19案，崁頂鄉5案，林邊鄉4案，南州鄉4案，佳冬鄉7案，琉球鄉16案，滿州鄉1案，車城鄉2案，枋山鄉6案，三地門鄉1案，瑪家鄉13案，泰武鄉13案，來義鄉5案，春日鄉4案，牡丹鄉2案。 屏東縣今新增695案確診，縣府9日起分別在屏基、屏東醫院啟動防疫門診。圖/屏縣府提供 屏東縣今新增695案確診，縣府9日起分別在屏基、屏東醫院啟動防疫門診。圖/屏縣府提供

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