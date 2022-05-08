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大理石磁磚換塑膠地板遭質疑 高雄機場：多有毀損

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄國際機場趁著疫情期間旅客少，進行國際入境大廳地面工程，原本的大理石磁磚改為塑膠地板，工程預計下月中完成。記者林巧璉／攝影
高雄國際機場趁著疫情期間旅客少，進行國際入境大廳地面工程，原本的大理石磁磚改為塑膠地板，工程預計下月中完成。記者林巧璉／攝影

高雄國際機場2018年有700萬旅次，受疫情衝擊去年跌剩83萬人次，創50年新低。機場也藉此時機翻修國際入境大廳地板，工程總經費為531餘萬，工程從上月開始，預計6月中完工。但有機場人員質疑，政府為消耗預算把大廳地板全改為塑膠地面。高雄航空站副主任洪健男表示，大理石磁磚邊角多有破損，趁著旅客較少時進行翻新，屆時大家會有耳目一新的感受。

機場員工說，認為，原本的花崗岩大理石地面大氣、好看，不懂為何會捨棄大理石磁磚不用，卻花大錢改鋪塑膠地板。洪健男指出，絕對不是消耗預算，大理石磁磚已使用十多年未翻新。因國際入境大廳地板原本的磁磚不少邊角有毀損，這次趁著旅客少進行施工，完工後相信旅客會有耳目一新的感受。另外也有旅客曾反映，大理石地面較容易打滑。其他大廳因沒有磁磚毀損情形，近日不會有地面施工。

市議員李順進表示，國道七號延宕至今，地方還是有少數人提不同意見，高雄機場將在2035年擴建計畫，中央投入767億元，施工期長達15年，「當地交通黑暗期可想而知，機場應出資改善小港、前鎮周邊交通問題。」在國七通車之前，也能給鄉親安全回家的路。

除了市府將進行的南北側道路拓寬8米道路外，李順進建議，應有一條地下道，從大鵬路穿越機場地下道，「這部分經費不到10億，就可明顯改善交通」。在國七未完成前，民眾可經此道直接通往鳳頂路、88快速道路，增加安全性。高雄市長陳其邁表示，機場周邊南、北邊道路開闢會加速。

洪健男坦言，目前新航廈興建計畫已通過環評大會審查，相關細節已底定，要增加地下道有難度。

高雄國際機場趁著疫情期間旅客少，進行國際入境大廳地面工程，原本的大理石磁磚改為塑膠地板，工程預計下月中完成。記者林巧璉／攝影
高雄國際機場趁著疫情期間旅客少，進行國際入境大廳地面工程，原本的大理石磁磚改為塑膠地板，工程預計下月中完成。記者林巧璉／攝影
高雄國際機場趁著疫情期間旅客少，進行國際入境大廳地面工程，原本的大理石磁磚改為塑膠地板，工程預計下月中完成。記者林巧璉／攝影
高雄國際機場趁著疫情期間旅客少，進行國際入境大廳地面工程，原本的大理石磁磚改為塑膠地板，工程預計下月中完成。記者林巧璉／攝影
高雄國際機場趁著疫情期間旅客少，進行國際入境大廳地面工程，原本的大理石磁磚改為塑膠地板，工程預計下月中完成。記者林巧璉／攝影
高雄國際機場趁著疫情期間旅客少，進行國際入境大廳地面工程，原本的大理石磁磚改為塑膠地板，工程預計下月中完成。記者林巧璉／攝影

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