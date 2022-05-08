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縣長籲愛要及時行孝 澎湖表揚20名模範母親

中央社 / 澎湖縣8日電

澎湖縣政府今天舉行模範母親表揚大會，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲同聲表示，世上最寶貴的是百順孝為先，只要父母在，就是非常幸福，籲請為人子女要及時行孝，讓愛洋溢著正能量。

澎湖縣政府「萱香慈母馨 滿懷感恩情」模範母親表揚大會，今天在喜來登酒店舉行，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與馬公、湖西、七美等鄉市長分別表揚全縣張林清閣等20名模範母親。

今年模範母親表揚，馬公市97歲的張林清閣與91歲高蓮2名模範母親，由子女兒孫陪同下，坐著輪椅上台接受表揚，最為感人，82歲莊許美聚更是全家大小總動員，還帶著「天大地大、莊家最大」的紅布條來接受表揚，陣容最為盛大與醒目，贏得滿堂彩。

賴峰偉與劉陳昭玲兩人都以自己小時候發生車禍與罹患小兒麻痺等意外，都是由母親帶著求醫與復健，無私的奉獻，終能化險為夷，說出母親的偉大，因此，無論是任何一天，只要父母在就是非幸福的一件事，要及時行孝，讓愛洋溢著正能量，處處充滿愛的力量，別留下樹欲靜風不止的遺憾。

澎湖今年模範母親有馬公：張林清閣、高蓮、翁吳荔枝、許淑汝、莊許美聚、楊吳樹、馬許秋葉；湖西：盧蔡秀麗、陳蔡當、林春滿；白沙：林石秀蘭、陳呂春玉、林許美金；西嶼：章陳瑤華、楊淑美、莊陳只；望安：陳吳等眞、陳春勉；七美：張淑女與許呂美女20位。

模範母親 澎湖

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