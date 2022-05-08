母愛真偉大 她陪多重障礙兒搭一整天電梯

「有時我花一整天時間陪小熊搭電梯，只因為他喜歡電梯聲音和上上下下的震動。」高雄市民鍾欣穎今年獲選全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，她的孩子小熊患有多重障礙，不時有發生癲癇可能，且常會碰撞擔心傷頭，必須長期戴著安全帽。她說，家有身障兒的照顧路不容易，需要社會更多包容。

小熊今年9歲，出生後發展遲緩，經檢查發現因基因突變，腦部枕葉空洞、額葉、顳葉都有裂縫。小熊從八個月大開始接受早療，現在已開始說話、自己走路、吃飯、喝水。「我第一次聽到枕葉空洞有點傻了，什麼叫空洞？原來是裡面什麼都沒有。」鍾欣穎緩緩說出小熊的基因突變狀況。

鍾欣穎說，小熊視力不好，但聽力敏銳，最喜歡搭電梯，自己透過觸覺找到電梯按鈕，更喜歡在電梯裡聽電梯廣播和感受上下震動。鍾欣穎說，小熊可以整天都在搭電梯，看在別人眼中可能很不正常，對他來說卻是最佳的療育體驗。

採訪當天小熊拿著手電筒，在電梯外以畫圈方式照亮電梯，他輔以觸覺找電梯按鈕。當電梯抵達樓層時，他興奮地走進電梯，在電梯內也不斷觸碰按鈕，因為興奮肢體語言也略為激動。

兩年前鍾欣穎參與伊甸早療紀錄片拍攝，她和小熊成為紀錄片「謝謝你是我的孩子」主角，片中她陪一起盪鞦韆、玩翹翹板，也訴說發現小熊患病的過程。「他爸爸說小熊小時候就是一團爛泥，因為他總是躺在床上。」經由早療，小熊學會走路、吃飯，但因為多重障礙，連帶情緒也較易激動。鍾欣穎用耐心和愛，陪小熊一步步往前，「他的進步就是我最大的動力。」鍾欣穎也學會放下期待，看著小熊進步帶給自己的驚喜。