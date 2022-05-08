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屏基團隊為確診婦剖腹產 聽到嬰兒哭聲「最美聲音」

中央社 / 高雄8日電

屏基在母親節前夕動員跨科醫護及COVID-19專責病房團隊，完成屏東首例染疫孕婦剖腹產手術。目前母子均安一起在負壓隔離病房接受治療照顧，度過第一個也最難忘的母親節。

屏東基督教醫院婦產科主治醫師林鈺蓉今天透過新聞稿說明，這名產婦25歲，懷孕週數為36週過6天。5日下午定期產檢結束後採檢PCR，卻發現確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），所幸當時並無任何症狀。

但這名產婦有「子癲前症」，屬於高危險妊娠，加上國外有研究顯示，孕婦染COVID-19可能加重子癲前症風險，為避免隔離期間有影響孕婦與胎兒安全的變化，照護團隊討論後決定在7日提前進行剖腹產手術。

屏基表示，醫院早在去年5月便已經訂定COVID-19孕產婦生產作業流程，滿36週的孕婦也可選擇每周接受核酸檢測，以防需緊急入院生產，這名孕婦就是這樣被檢測出來。

首次為確診孕婦剖腹產，屏基從入院待產、術前準備、風險評估、狀況模擬、環境清消等各個環節一一謹慎確認，跨科別動員近20位醫護及工作人員。手術室裡麻醉科醫師緊盯產婦的各項生理數值，婦產科醫師及助手專注於手術，小兒科醫師及護理師在一旁待命接手照顧新生兒，護理部督導也在旁隨時遞補支援，歷經60分鐘完成手術。

現場醫護人員分享，當手術室傳出嬰兒哭聲時，覺得「那真是最美妙的聲音」。男嬰體重3020克、PCR採檢結果為陰性，術後新手媽媽回到負壓隔離病房繼續接受治療，嬰兒也和媽媽一起母嬰同室，隔離區同時有新生兒團隊提供照護，目前母子生命徵象穩定，一起度過第一個也最難忘的母親節。

屏基說明，由於COVID-19確診者開刀時手術室不能開啟空調，為此醫院7日下午特別排開所有其他手術，而且手術後做完環境清潔消毒，手術室還必須靜置24小時才能再次使用，以維護環境安全。

屏基院長林連豐表示，看到新生命誕生，是疫情中難得的喜事，屏基醫護團隊在過程中展現跨科團隊合作，在疫情嚴峻之際，守護準媽媽及新生兒。

手術 孕婦 負壓隔離病房

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