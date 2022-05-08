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連日多起快篩劑謠言 高市府嚴正駁斥報警揪造謠者

中央社 / 高雄8日電
社群平台PTT昨天出現「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」等內容，高市府今天嚴正澄清指控內容虛構不實，並已報警。示意圖／報系資料照
社群平台PTT昨天出現「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」等內容，高市府今天嚴正澄清指控內容虛構不實，並已報警。示意圖／報系資料照

社群平台PTT昨天出現「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」等內容，高市府今天嚴正澄清指控內容虛構不實，並已報警，期許警方盡速揪出幕後造謠者移送法辦。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，針對有心人士透過社群平台PTT散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，市府嚴正澄清指控內容毫無根據、虛構不實。

市府強調，對此種製造社會對立的造謠指控絕不寬貸，市府已報警，期許警政單位盡速揪出幕後造謠者，也將依傳染病防治法等法令移送法辦。

日前通訊軟體傳言「高市府200位公務員採購4萬劑快篩」，遭高市府駁斥，並要求訊息來源彰化縣議員張國棟撤回且公開澄清。張國棟接受媒體電訪表示，是妻子用手機不小心傳出去，深表歉意。不過昨天PTT平台又出現新的謠傳內容。

市府表示，近日已有彰化縣議員未經查證，於通訊軟體發送不實訊息，雖已公開道歉並收回言論，但昨晚PTT平台再增一起造謠文章，讓市府懷疑是系統性手法，藉由防疫緊張時刻，刻意混淆視聽，擾亂社會秩序，打擊防疫人員士氣。

市府重申，針對網路惡意訊息，除了要求警政單位嚴格執法，也籲市民多加查證。市府表示，目前全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央地方各級政府都全力以赴面對艱難挑戰，高雄市各項防疫工作超前部署獲市民認同。

市府指出，市長陳其邁持續每天定時召集專家會議凝聚共識、防疫會議研商執行策略、記者會對外宣布防疫作為；第一線的醫護、衛生所、區公所里幹事等工作同仁也戮力管控疫情發展，得以讓市民安心。

疫情 PTT

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