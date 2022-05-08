高市圖22間分館辦「閱讀光點」 結合特色提供閱讀體驗

高雄市立圖書館延續「世界閱讀日」書香精神，在溫馨五月周打造樂趣閱讀世界，於22間分館以「閱讀光點」形式同步結合不同特色辦理閱讀體驗，過程不販賣任何商品，販售的是讓讀者從閱讀體驗中獲得無價的知識與樂趣。

高市圖22間分館「閱讀光點」內容琳瑯滿目，各館皆具特色。像大樹區的鳳梨遠近馳名，大樹圖書館與當地企業「中華紙漿公司久堂廠」合作，在大樹二館推出「手抄紙體驗營」，以「森•生不息」為主題，採集鳳梨葉以及鳳梨皮纖維製紙。孩子們認真從取纖、撈漿、壓水、吸水、熨乾一直到蓋上印章，完成一張鳳纖紙明信片製作，用滿滿的心意特製卡片送給母親。

前鎮分館以原住民為主題光點，推出「WAWA~好棒的你！」「WAWA」一詞在原住民語中有小孩之意。高市圖經典繪本再現，展出多本原住民文化書籍，促使大小朋友認識原住民的族別故事及文化特色，親子還能夠挑戰製作「原民手創小物─圖騰拼鬥吊飾」帶回家做紀念並且帶回祝福。

陳姓家長帶著家中小朋友要跑好幾間分館，他說，平常都會到分館借書，原本只是想讓孩子在一個館舍玩一玩，但看見在每個光點的角落一隅都有不一樣的閱讀特色，以闖關的方式體驗閱讀很有趣，孩子在體驗的過程中都意猶未盡，不僅可以玩閱讀還能吸收知識。

高市圖在右昌分館辦理母親節活動，正隆紙業以行動支持閱讀，捐贈樹型書架、紙桌椅、衛生紙獎品等，大樹造型引人矚目，紛紛吸引親子拍照打卡，紙桌椅的便利性更是受到大小朋友的喜歡。