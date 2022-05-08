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屏東復興公園風雨球場剛啟用遭亂丟菸蒂 即起加強取締
屏東縣復興公園風雨球場才剛啟用沒多久，是屏東市首座大型風雨籃球場，但近期卻發現，公園的風雨球場隨處發現菸蒂亂扔，造成環境髒亂，甚者更使場地受到破壞、汙損，影響公眾使用權益，縣府呼籲，近期加強取締，違者依菸害防制法開罰2千到1萬元不等，不會有宣導期。
屏縣府指出，近日復興公園內抽菸、亂丟菸蒂事件頻傳，已在網上流傳場地遭汙損的照片，復興公園每日定期有工作人員全區環境清潔打掃，管理單位得知此訊息後旋即加強巡查，發現亂丟菸蒂多集中在新啟用的風雨球場。
屏東縣府指出，為改善此情形，衛生局近期派稽查員到公園查看，一旦發現有民眾抽菸，將依菸害防制法第15條等規定製單告發，以維護公眾權益。
屏東縣復興公園是縣府配合萬年溪整體整治計畫，將萬年溪引水至復興公園內，營造生態淨化水域、都市滯洪空間及環境教育場所，提供水岸休憩空間，公園啟用1年來，成為縣民與外來遊客必訪景點，今年4月底啟用大型風雨球場，外型美觀，成為萬年溪畔河岸景觀新地標，希望民眾珍惜、維護屏東環境。
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