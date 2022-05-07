次等公民？屏東5鄉買嘸快篩終有解 衛生所今開賣

屏東縣今天新增584例本土新冠確診個案，因疫情升高，搶購快篩又成全民運動，而屏東車城等5鄉因無社區藥局，家用快篩實名制實施以來始終無法買到，被國民黨立委廖婉汝譏為「政府嘴上說超前部署，實際卻荒腔走板，屏東醫療總被遺忘！」經屏東縣政府向中央力爭，今天起由5鄉衛生所販售，全縣33鄉鎮市終於都有販售點。

屏縣今新增584例，確診個案遍及全縣33鄉鎮市，根統縣府統計，全縣居家隔離現管人數1272人，今天有1512人解隔；5歲以下確診累計230例，36例解除隔離，無重症。居家照護累計1437人，解除135人，現管1032人。

而家用快篩實名制4月28日上路，屏東三地門、來義、獅子、牡丹、瑪家、泰武、霧台及滿州等8個鄉，因轄內無社區藥局已由衛生所販售，但國民黨立委廖婉汝後來又爆，竹田、車城、佳冬、枋山、春日等5鄉因無社區藥局也買不到，「全國26鄉鎮沒有快篩販售點，連排隊的資格都沒有。而屏東就有5個鄉是全台之最！」

衛生局指出，5鄉衛生所今天起加入販售行列，每日販售量與健保社區藥局一樣都是78份，星期六、日無休假，每天上班時間販售。民眾可透過「健保署家用快篩實名制地圖」查詢臨近販售點資訊。

為照顧確診兒童及孕婦，縣府號召基層小兒科專科醫師協助評估，關懷兒童確診個案（尤其是12歲以下），目前已有16位基層兒科醫師加入，包括迦美診所、小太陽兒科聯合診所、蔡長禧診所、正大聯合診所、林俊傑診所、元和馨診所、林長興診所、宋的祥診所、張俊智診所、博醫診所、洪梓策親子診所、嘉誠診所、慈愛診所、黃志忠診所、欣安禾婦兒科診所。孕婦則由鄭英傑婦產科醫師關懷照護。