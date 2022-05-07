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母親節受疫情影響 高雄各大商圈週末人潮減3至4成

中央社 / 高雄7日電

母親節遇上疫情升溫，高雄市今天各商圈逛街人潮較以往減少3到4成，更有餐廳接到取消訂位電話；對比往年多人訂桌過母親節，旗津街頭也顯得冷清，不少民眾選擇買外帶在家過節。

母親節週末遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，打亂許多民眾慶祝計畫。高雄市政府觀光局人員告訴中央社記者，今天高雄天氣炎熱，白天各地景點人潮普通，預計到傍晚、晚餐過後人潮才會比較多。

關於各商圈情況，大高雄市觀光商圈總會長王文雄告訴中央社記者，今天各地逛街人潮少掉3到4成，餐廳也接到不少電話要取消今、明天母親節聚餐的訂位，整體現場用餐人潮都比較少，不過外帶則有稍微增加。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，疫情不斷升溫，很多民眾怕怕的、不太敢出門過母親節。今天旗津都沒有人，對照往年很多人會訂桌慶祝，今年顯得非常冷清，只有少數人來外帶海產回去。

大型複合式Outlet商場SKM Park表示，近幾天在美食街現場用餐人數都有減少，但整體逛街人潮沒有太大改變。因應疫情變化，各餐廳紛紛推出外帶自取餐點、祭出優惠價格，減少對生意的影響。還有港式點心店推出持小黃卡證明接種2劑以上疫苗，可享飲品買一送一的活動，吸引民眾造訪。

義享時尚廣場表示，母親節將至，這週末人潮與上週末相比反而比較多，但相較往常母親節，預約訂餐人數有稍微下降，現場用餐人數也不像以往會坐滿，僅有大約7、8成人潮。不過不少餐廳有提供外帶服務、祭出優惠，整體外帶業績表現約成長40%。

因應疫情，高市今天多處有活動取消，包含經發局原定在旗津豐收廣場邀請明華園歌仔戲演出的「商圈節電贈好禮」活動；高雄市議會原定晚上在市立文化中心圓形廣場舉辦「邀請母親來看戲-馨香五月，母愛永恆」活動，由明華園戲劇總團演出「劍神呂洞賓」，也因疫情取消。

母親節 疫情 高雄市

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