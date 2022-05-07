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女強人也是好媽媽！中華經濟建研會表揚8位模範母親

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中華民國經濟建設研究會今天舉辦模範母親表揚活動，表揚金合利鋼刀實業有限公司總經理洪秀暖（右三），家人也上台分享榮耀。記者蔡家蓁／攝影
中華民國經濟建設研究會今天舉辦模範母親表揚活動，表揚金合利鋼刀實業有限公司總經理洪秀暖（右三），家人也上台分享榮耀。記者蔡家蓁／攝影

母親節前夕，中華民國經濟建設研究會今天在金湖飯店舉辦模範母親表揚活動暨聯誼餐會，表揚包括陳緣姿、洪秀暖、李麗明、李明妹、陳靜修、顏美碧、林麗瓊、李寶端等8位模範母親，都是金門各產業的董娘，縣長楊鎮浯也特別到場主持頒獎，並向所有媽媽們賀節。

中華民國經濟建設研究會理事長林勝和表示，今年表揚的8位模範母親，都是各產業相當傑出的女性，可謂一時之選，她們除了在事業上表現傑出外，在家庭經營上也很成功，也培育出優秀的第二代，相當值得肯定。

楊鎮浯在致詞時也表示， 經濟建研會是一個大家庭，也是凝聚力很強的協會，提供很多寶貴的產經建言，這次他們特別舉辦模範母親表揚，選出績優的媽媽，當中很多都是地區傑出的女性；他說，養兒方知父母恩，我們只有在照顧下一代的時候，才能了解母親對我們的照顧，不管你是幾歲，老人家永遠都會擔心，他也要向所有母親說，「因為有你才有我們」。

此次獲獎的模範母親，包括陳緣姿（聖祖股份有限公司總經理）、洪秀暖（金合利鋼刀實業有限公司總經理）、李麗明（天根草典實業有限公司副董事長）、李明妹（全進汽車股份有限公司總經理）、陳靜修（三泰旅行社有限公司總經理）、顏美碧（群力建設公司董事長呂金琦令堂）、林麗瓊（小周末民宿負責人）、李寶端。

中華民國經濟建設研究會今天舉辦模範母親表揚活動，表揚8位模範母親。記者蔡家蓁／攝影
中華民國經濟建設研究會今天舉辦模範母親表揚活動，表揚8位模範母親。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯出席經濟建研會表揚模範母親的活動，肯定媽媽的辛苦付出。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯出席經濟建研會表揚模範母親的活動，肯定媽媽的辛苦付出。記者蔡家蓁／攝影
中華民國經濟建設研究會今天舉辦模範母親表揚活動，縣長楊鎮浯（左二）表揚聖祖公司總經理陳緣姿（右三），家人上台合影。記者蔡家蓁／攝影
中華民國經濟建設研究會今天舉辦模範母親表揚活動，縣長楊鎮浯（左二）表揚聖祖公司總經理陳緣姿（右三），家人上台合影。記者蔡家蓁／攝影

模範母親 母親節 金門

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