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家用快篩就近購買 屏東33鄉鎮皆設販售點

中央社 / 屏東縣7日電
屏東縣府爭取5處衛生所加入販售行列，圖為屏東民眾排隊購買實名制快篩試劑。示意圖／記者潘欣中攝影
屏東縣府爭取5處衛生所加入販售行列，圖為屏東民眾排隊購買實名制快篩試劑。示意圖／記者潘欣中攝影

屏東今天新增584例確診，為解決部分偏鄉無社區藥局，民眾只能到鄰近鄉鎮購買快篩，屏東縣府爭取5處衛生所加入販售行列，今天起33鄉鎮皆有販售點，民眾可就近購買。

屏東縣政府衛生局指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩實名制自4月28日上路，全縣原有150個販售點，部分偏鄉因無社區藥局，想買快篩只能到鄰近的鄉鎮，經向中央爭取，增加竹田、車城、佳冬、枋山、春日5鄉衛生所，今起加入販售行列，完成全縣33鄉鎮市都有販售點。民眾可透過網路使用「健保署家用快篩實名制地圖」查詢臨近販售點資訊或到衛生局官網查詢販售點名單。

衛生局表示，現行家用快篩實名制銷售，是採用平均值方式配售，因民眾購買踴躍，供不應求，已向中央反映在販售熱區增加配售量，並依各藥局銷售份數增減數量。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增584例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，屏東市189例最多，其次是東港鎮55例。全校班級暫停實體課程有5校102班、部分班級暫停實體課程有82校176班。

另外，6至11歲學童校園疫苗施打，2日至6日共施打2657人，施打率49%，6名學生出現暈針情形，1人就醫後返家，其餘休息後也返家，均無礙。

為照顧確診兒童及孕婦，除了衛生所醫師外，縣府號召基層小兒科專科醫師協助評估，關懷12歲以下兒童確診個案，目前已有16名基層兒科醫師加入。

屏東縣政府 衛生所 快篩

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