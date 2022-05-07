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職場確診風險高 高市府提醒：辦公室清消要做好

聯合報 / 記者陳玫伶王昭月／高雄即時報導
高市長陳其邁於記者會指出，根據疫情流行曲線來看，北部持續攀升，高雄、台中上升趨勢一致，高雄呈現相對緩步上升趨勢。圖／翻攝自高雄市防疫記者會
高市長陳其邁於記者會指出，根據疫情流行曲線來看，北部持續攀升，高雄、台中上升趨勢一致，高雄呈現相對緩步上升趨勢。圖／翻攝自高雄市防疫記者會

高雄市今天新增2124例確診，高雄市長陳其邁表示，目前累積居家照護共5472例，輕症占86.5％，建議民眾如有咳嗽、流鼻水等呼吸道輕症，可先到診所就醫、快篩，如果出現警示症狀如呼吸困難、胸口疼痛、進食困難等症狀，則須盡速就醫，輕症陽性患者5月12日起，可改到社區篩檢站進行PCR。

陳其邁於記者會指出，根據疫情流行曲線來看，北部持續攀升，高雄、台中上升趨勢一致，高雄呈現相對緩步上升趨勢，醫療量能部分，總病床數1694床，空床率有1375床，累積至今天共有5472例居家照護，其中86.5％為輕症，占最大宗，期望可將重症分流，分級投入醫療。

陳其邁表示，診所居家快篩人數自1月起人數維持1000至1500人，近期大量增加，因症快篩陽性就醫約1204人，提醒民眾如有呼吸道症狀，成人可先到診所領免費快篩試劑、領藥治症狀，陰性就先在家休養，但如症狀嚴重出現意識轉變、心跳加速、持續發燒、胸口疼痛等症狀須盡速就醫，因政策轉變，5月12日後快篩陽性可到社區篩檢站做PCR。

高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天中央疫情指揮中心公布高雄確診2163例，其中有39例轉銜案件，包含21例重複通報案例，因此高雄共有2124例。外縣市有18例，分布在北部居多；隔離期間轉陽172例，無傳染風險；外縣市旅遊史有69例，足跡包含全台，北部旅遊史相對減少，中南部增加，與國人工作及旅遊需求有關；針對21例特定娛樂場所確診部分，其中18場域數社區感染對象消費，4名工作人員因此確診，疫調可直接找到感染途徑。

潘炤穎表示，其中密切接觸者確診1821例中，最多為職場群聚部分有589例，占密切接觸確診者三分之二，可能因疏忽，工作時未落實防疫而造成感染，又因Omicron特性，造成辦公室20至30％感染，提醒民眾茶水間、洗手間等疫造成接觸風險場所務必留意，加強清消，目前社區風險節節升高，同住家人、親友接觸染疫數字攀升，但接觸對象相對固定，人數將比職場增加得少。

潘分析，確診2124例中，陽轉匡列特定風險對象占44%，因症就醫56%，確診個案匡列數增加後，因症就醫比例慢慢調整，社區感染比重將越來越大。潘指出，因應中央策略調整，同住家人匡列相對強度增加，疫情應有所控制。校園部分，這兩天觀察，校園防疫有一定程度壓制，接下來中央疫情指揮中心有校園相關防疫變革，市府將再相關會議討論。

高雄今新增確診2124例，高市長陳其邁提醒，民眾如有症狀可至診所領免費快篩試劑。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，高市長陳其邁提醒，民眾如有症狀可至診所領免費快篩試劑。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，高市長陳其邁指出，目前高雄累積居家照護共5472例，輕症占86.5％，醫療量能空床率有1375床。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，高市長陳其邁指出，目前高雄累積居家照護共5472例，輕症占86.5％，醫療量能空床率有1375床。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，因症就醫占確診數56％，高市衛生局簡任技正潘炤穎估，確診個案匡列數增加後，因症就醫比例慢慢調整。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，因症就醫占確診數56％，高市衛生局簡任技正潘炤穎估，確診個案匡列數增加後，因症就醫比例慢慢調整。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，高市長陳其邁提醒，疫苗打滿三劑可減輕確診症狀發生，建議民眾踴躍施打。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，高市長陳其邁提醒，疫苗打滿三劑可減輕確診症狀發生，建議民眾踴躍施打。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，高市長陳其邁指出，目前高雄累積居家照護共5472例，輕症占86.5％，醫療量能空床率有1375床。圖／高市衛生局提供
高雄今新增確診2124例，高市長陳其邁指出，目前高雄累積居家照護共5472例，輕症占86.5％，醫療量能空床率有1375床。圖／高市衛生局提供

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