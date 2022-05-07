呼籲母親節返鄉民眾 陳其邁：口罩戴滿保持距離護長輩

高雄市今天新增2124例，其中密切接觸者1821例。市長陳其邁指出，增加最多仍是密切接觸者，比起昨天增加385例，因此在職場校園和餐飲娛樂場所保護自己的最好的方法還是戴上口罩，尤其長時間在室內密閉空間，戴口罩雖可能會不舒服，但這是防護，此外，疫苗能打滿3劑保護力更高。

明天就是母親節，陳其邁也呼籲從外縣市返鄉的民眾，最好戴上口罩與家中的老人，幼兒保持距離，現在有許多老人，仍未施打疫苗，返鄉過節，務必做好防護。

陳其邁今午召開防疫記者會說明，指中央公布高雄市新增病例2163例，不過經市府疫調發現，有39例居住地在外縣市或境外，或是重覆通報，扣除後為新增2124例。

依流行曲線圖，北部確診數持續攀升，高雄和台中也是緩步上升。在醫療量能上，高雄專責總病床數1694床，空床數1375床、約81.1%；加強型防疫旅館有484床，空床數451床、93.1%，累計至今居家照護5472人。

高雄市今天啟動小兒快篩陽性特別門診，高市衛生局長黃志中表示，今天共計13處小兒特診，以楠梓站較多，高雄展覽館約有10人看診，精確數字仍在統計中。

民生醫院副院長林俊祐表示，快篩陽性的小朋友來看小兒特診，報到登錄資料後，會先做PCR，再進入看診區，若評估有危險症狀即送醫，若無，詢問過過敏史，旅遊史等資料，會開藥，小朋友可回家等等報告，每案流程約10、15分鐘。

市長陳其邁說，高市小兒特診，分由9大醫院負責備藥，高市兩大醫師公會支援小兒科專業醫師，藥師公會協助備藥，「藥品調劑與一般醫院屬同等級」。