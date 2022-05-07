墾丁小琉球旅客零星 業者盼疫情陣痛期快過去

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情變化快，明天就是母親節，旅遊人潮受到影響，墾丁僅零星訂房、小琉球則是街上人潮僅2成，業者都希望疫情陣痛期儘快過去。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏向中央社記者表示，疫情嚴峻，原本訂房的旅客就不多，僅有零星訂房，普遍僅1至2成訂房率。

旅客必到的墾丁大街防疫不敢鬆懈，大街管委會主委曾春惠表示，配合中央同步取消實聯制規定，志工仍會勸導民眾戴上口罩，提醒民眾避免邊走邊吃。

琉球鄉觀光協會理事長許博翰告訴中央社記者，4月中過後，隨著確診數節節攀升，訂房狀況愈來愈差，主要因為確診與匡列的人太多了，家族旅遊、公司旅遊、團客皆因此而取消。

許博翰說，與以往週末假日比較，今天街上人潮僅剩1至2成，島上的業者即使無奈，也只能等待陣痛期快過去。

營運小琉球航線的泰富航運經理冀慶生表示，今天統計至下午4時，載客數僅700多人，是平常假日的一半不到。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維指出，要求轄區內旅宿保持高規格清消，原有的旅客登記表也還是要登記，不公布確診足跡後，旅宿從業人員要更加小心維護自身健康。