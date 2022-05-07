罕病兒母親黃淑華化災難為祝福 獲頒高市「給力媽媽」

原本在補教業當老師的黃淑華，20多年前嫁來高雄時，家庭和樂美滿，但自從大女兒診斷出全腦退化的罕見疾病後，人生風雲變色，好長一段時間陷入低谷，直至後來靠著信仰轉念，並投身志工行列，成為相同遭遇家庭的支持力量，今天獲頒高雄市「 給力媽媽」，她感性地說，「人生就像一齣戲，是喜劇還是悲劇，端看你怎麼定義」。

高雄市社會局今天頒獎表彰35位「美力媽媽」，獲獎者中，年紀最長的是87歲的「毅力媽媽」謝黃錦秀阿嬤，最年輕的是全心教養罕病兒的36歲「給力媽媽」陳姿勻。另有努力適應不同文化生活的新住民「新力媽媽」，身處弱勢的「自力媽媽」，擔任寄養家庭的「魔力媽媽」，增產報國的「多力媽媽」及勇於實現自我的「活力媽媽」等，每個人背後都有不同的勵志篇章。

目前在天使心家族社福基金會擔任關懷志工的黃淑華，育有罕病兒，常以自身經歷鼓勵相同遭遇的家庭，成為別人人生低谷的支持力量，獲頒高雄市「給力媽媽」。

黃淑華說，她的大女兒4、5歲起檢出全腦萎縮退化，原本會講話、會唱歌，後來變得只能講3個字、2個字、1個字到完全失語，接著手腳蜷曲，高中起更臥床全癱，她常自我解嘲，「我們家是從輕度殘障手冊一路領到極重度」。

「我女兒在高醫的病歷，厚厚一本像教科書」，黃淑華說，醫師告訴她，腦經病變的學問浩瀚無涯，沒有明確的病因，但她不死心，辭掉工作全職照顧女兒，甚至帶女兒到美國求治，「走了很大的一圈的結果，就是沒有結果」。

大學念財稅的她，為了照顧女兒，去學復健，每天為女兒做職能治療，但與許多身障兒的家長一樣，一直在期待與失望中擺盪，如今女兒已經25歲，依舊沒能復原。

「人的心力其實容易耗損，所幸信仰給了我支撐」，黃淑華說，她接觸一些家有身障兒的團體，發現大家走過的路都一樣，有人的景況，甚至比她更糟，後來她投入天使心社福基金會當關懷志工，提供自己的經驗，希望其他身障兒父母痛心與辛苦的歷程，時間可以再縮短些。