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罕病兒母親黃淑華化災難為祝福 獲頒高市「給力媽媽」

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
育有罕病兒的黃淑華(右四），克服自己的苦境，並成為關懷相同遭遇家庭的支撐力量，今天獲頒高雄市「給力媽媽」記者王昭月／攝影
育有罕病兒的黃淑華(右四），克服自己的苦境，並成為關懷相同遭遇家庭的支撐力量，今天獲頒高雄市「給力媽媽」記者王昭月／攝影

原本在補教業當老師的黃淑華，20多年前嫁來高雄時，家庭和樂美滿，但自從大女兒診斷出全腦退化的罕見疾病後，人生風雲變色，好長一段時間陷入低谷，直至後來靠著信仰轉念，並投身志工行列，成為相同遭遇家庭的支持力量，今天獲頒高雄市「 給力媽媽」，她感性地說，「人生就像一齣戲，是喜劇還是悲劇，端看你怎麼定義」。

高雄市社會局今天頒獎表彰35位「美力媽媽」，獲獎者中，年紀最長的是87歲的「毅力媽媽」謝黃錦秀阿嬤，最年輕的是全心教養罕病兒的36歲「給力媽媽」陳姿勻。另有努力適應不同文化生活的新住民「新力媽媽」，身處弱勢的「自力媽媽」，擔任寄養家庭的「魔力媽媽」，增產報國的「多力媽媽」及勇於實現自我的「活力媽媽」等，每個人背後都有不同的勵志篇章。

目前在天使心家族社福基金會擔任關懷志工的黃淑華，育有罕病兒，常以自身經歷鼓勵相同遭遇的家庭，成為別人人生低谷的支持力量，獲頒高雄市「給力媽媽」。

黃淑華說，她的大女兒4、5歲起檢出全腦萎縮退化，原本會講話、會唱歌，後來變得只能講3個字、2個字、1個字到完全失語，接著手腳蜷曲，高中起更臥床全癱，她常自我解嘲，「我們家是從輕度殘障手冊一路領到極重度」。

「我女兒在高醫的病歷，厚厚一本像教科書」，黃淑華說，醫師告訴她，腦經病變的學問浩瀚無涯，沒有明確的病因，但她不死心，辭掉工作全職照顧女兒，甚至帶女兒到美國求治，「走了很大的一圈的結果，就是沒有結果」。

大學念財稅的她，為了照顧女兒，去學復健，每天為女兒做職能治療，但與許多身障兒的家長一樣，一直在期待與失望中擺盪，如今女兒已經25歲，依舊沒能復原。

「人的心力其實容易耗損，所幸信仰給了我支撐」，黃淑華說，她接觸一些家有身障兒的團體，發現大家走過的路都一樣，有人的景況，甚至比她更糟，後來她投入天使心社福基金會當關懷志工，提供自己的經驗，希望其他身障兒父母痛心與辛苦的歷程，時間可以再縮短些。

黃淑華說，她的人生沒有設定會有個身障孩子，剛接下這個「炸彈」時哭到不行，她不斷問天「怎麼會是我呢」，質疑、自責、挫折接種而來，後來學習不再定睛於人生的「困難」，而是展望更大的未來，如今回首看看走過的每一步，發現其實都自有意義，現在的她變得豁達，「人生的劇本就是這樣，端看你要定義它是喜劇或悲劇」。

黃淑華的大女兒罕先全腦萎縮，這25年來她一路陪伴女兒不棄。圖／黃淑華提供
黃淑華的大女兒罕先全腦萎縮，這25年來她一路陪伴女兒不棄。圖／黃淑華提供
黃淑華的大女兒罕先全腦萎縮，這25年來她一路陪伴女兒不棄。圖／黃淑華提供
黃淑華的大女兒罕先全腦萎縮，這25年來她一路陪伴女兒不棄。圖／黃淑華提供

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