金門表揚模範母親 縣長楊鎮浯向另一半送上花束與擁抱

明天就是母親節，金門縣政府於今日在金湖飯店舉辦「金門縣模範母親表揚活動」，活動共頒獎表揚14位模範母親，縣長楊鎮浯在致詞時特別表示，感謝母親為家庭的犧牲奉獻與付出，祝福所有的母親，母親節快樂。

這場母親節表揚活動相當溫馨，縣長楊鎮浯也偕同夫人張婭玲到場參與，出席者還有社會處長董燊、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊等人。

楊鎮浯表示，期盼透過表揚活動，讓為人子女能給母親多一些體貼與關懷，宣揚母親為子女無怨無悔付出與偉大的精神，由衷感謝金門所有為子女家庭、社會貢獻心力的媽媽們，讓金門一代比一代更好，在母親節前夕，祝福全天下所有的母親，母親節快樂。

董燊也指出，往年縣府的模範母親表揚，都會辦理餐會，今年因應防疫取消餐敘，改以發放餐券代替，但現場氛圍仍非常溫暖。