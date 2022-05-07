快訊

55歲南韓「威尼斯影后」腦溢血急送醫 搶救2天仍不治

輕症可提早出關！陳時中宣布新制 滿7天不須採檢直接解隔離

金門表揚模範母親 縣長楊鎮浯向另一半送上花束與擁抱

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府於今日在金湖飯店舉辦「金門縣模範母親表揚活動」，縣長楊鎮浯頒獎表揚山外里的楊馮美貞，家人也一同上台合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今日在金湖飯店舉辦「金門縣模範母親表揚活動」，縣長楊鎮浯頒獎表揚山外里的楊馮美貞，家人也一同上台合影。記者蔡家蓁／攝影

明天就是母親節金門縣政府於今日在金湖飯店舉辦「金門縣模範母親表揚活動」，活動共頒獎表揚14位模範母親，縣長楊鎮浯在致詞時特別表示，感謝母親為家庭的犧牲奉獻與付出，祝福所有的母親，母親節快樂。

這場母親節表揚活動相當溫馨，縣長楊鎮浯也偕同夫人張婭玲到場參與，出席者還有社會處長董燊、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊等人。

楊鎮浯表示，期盼透過表揚活動，讓為人子女能給母親多一些體貼與關懷，宣揚母親為子女無怨無悔付出與偉大的精神，由衷感謝金門所有為子女家庭、社會貢獻心力的媽媽們，讓金門一代比一代更好，在母親節前夕，祝福全天下所有的母親，母親節快樂。

董燊也指出，往年縣府的模範母親表揚，都會辦理餐會，今年因應防疫取消餐敘，改以發放餐券代替，但現場氛圍仍非常溫暖。

金門縣111年度模範母親有：金湖鎮-黃淑月、楊馮美貞、李素琴；金寧鄉-蔡素芬、許玉萍、許何鳳；烈嶼鄉-蔡美、楊玉娥；金城鎮-李淑華、林明珠、蔡明理、許暖治；金沙鎮-吳綉英、黃呂能。

金門縣長楊鎮浯致詞感謝母親為家庭的犧牲奉獻與付出，祝福所有的母親，「母親節快樂」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯致詞感謝母親為家庭的犧牲奉獻與付出，祝福所有的母親，「母親節快樂」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今日在金湖飯店舉辦「金門縣模範母親表揚活動」，縣長楊鎮浯頒獎表揚14位模範母親。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今日在金湖飯店舉辦「金門縣模範母親表揚活動」，縣長楊鎮浯頒獎表揚14位模範母親。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今日舉辦「金門縣模範母親表揚活動」，縣長楊鎮浯頒獎表揚古寧村的蔡素芬，家人上台分享喜悅。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府於今日舉辦「金門縣模範母親表揚活動」，縣長楊鎮浯頒獎表揚古寧村的蔡素芬，家人上台分享喜悅。記者蔡家蓁／攝影
縣長楊鎮浯也偕同夫人張婭玲到場參與，並獻上花束，來個愛的抱抱。記者蔡家蓁／攝影
縣長楊鎮浯也偕同夫人張婭玲到場參與，並獻上花束，來個愛的抱抱。記者蔡家蓁／攝影

金門 母親節 模範母親

延伸閱讀

金門確診+13 一8旬長者輕症轉中症住進加護病房

金門+20 縣府明日啟動居家照護關懷中心招募志工加入

金門累計確診者將破百 楊鎮浯慰問醫護辛勞

金門PCR採檢多一處 楊鎮浯：警光會館是金醫延伸

相關新聞

迷宮吸引親子遊 澄清湖入園人次增

被視為高雄後花園的澄清湖去年入園人次113萬，比疫情前下滑20萬人次，高雄市政府去年斥資2400萬設置一座全台最大的生態...

罕病兒母親黃淑華化災難為祝福 獲頒高市「給力媽媽」

原本在補教業當老師的黃淑華，20多年前嫁來高雄時，家庭和樂美滿，但自從大女兒診斷出全腦退化的罕見疾病後，人生風雲變色，好...

經濟與防疫並重模式定調 屏東黑鮪魚觀光季如期登場

邁入第22年的屏東黑鮪魚文化觀光季，去年在嚴峻的疫情三級警戒中悄然落幕，今年隨著政府定調經濟與防疫並重的模式後，縣府今天...

4孩僅1女出嫁 勇母盼女兒返家團聚淚漣漣

屏東縣政府今天舉行模範母親表揚大會，44位獲表揚媽媽特意梳妝，在龐大親友團陪同下接受表揚。屏東啟智協進會推薦的模範母親張...

「媽媽我陪妳完成夢想」 南家扶3新住民考上丙級證照

南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點今天上午舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，另邀新住民姐妹丈夫、孩子到...

輪椅族也能享受水上漂浮樂 大鵬灣沙灘輪椅助圓夢

屏東東港大鵬灣是囊狀潟湖，交通部大鵬灣國家風景區管理處為推廣無障礙旅遊，向屏東縣政府爭取4台沙灘輪椅，免費提供輪椅族體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。