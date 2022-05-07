4孩僅1女出嫁 勇母盼女兒返家團聚淚漣漣

屏東縣政府今天舉行模範母親表揚大會，44位獲表揚媽媽特意梳妝，在龐大親友團陪同下接受表揚。屏東啟智協進會推薦的模範母親張香蘭跟其他人相比顯得格外孤單，她上午由兩名智能障礙的女子，以及中風的先生陪同受獎，想到大兒子因精障長期在機構安置，唯一出嫁的女兒因婆家擔心她又陷入原生家庭泥淖不准返家，讓張香蘭忍不住淚灑會場。

張香蘭已66歲，她生養2男2女共四名子女，大兒子服疫後就因精神障礙長期在機構安置，排行第二的女兒多年前出嫁，但因妹妹及弟弟都有智能障礙，夫家擔心其被原生家庭困住，鮮少往來。

啟智協進會社工透露，張香蘭一家長期貧困，三女跟四子不僅智能障礙，不久前還因酒駕累犯被逮遭罰。外人可能無法諒解貧困弱勢還酒駕，但這正突顯他們一家的困境，社工透露，兩名成年子女都智能障礙，他們感受家庭困苦卻無力解決，只能喝酒自我麻痺，又因身心障礙未顧及酒駕嚴重性才一再觸法。

今天獲表揚，張香蘭最開心的是，三子跟四女已在木材廠及資源回收廠找到工作，「希望兩人可以穩定工作，萬一媽媽不在還能自立」，她更期盼在機構安置的長子能有康復機會。社工透露，張香蘭因為牽掛子女，去年底開始不明原因發燒、嘔吐也不願就醫治療，唯一的心願是，有生之年能帶著子女一步步脫貧自立，勇母毅力令人感佩。

屏縣今年共有44位模範母親獲表揚，新埤鄉曾李暖桃已93歲，是今年最高齡模範母親，其他獲表揚媽媽還有：屏東市胡嚴貴連、李春娥、陳黃美雪、王柯雲珠、黃陳金春、獅子鄉江梅鶴、內埔鄉陳劉城英、潘妲晚、東港鎮李蘇秋滿、滿州鄉余古阿金、枋山鄉許李秀鶯、恆春鎮董林美香、洪陳菊仔、麟洛鄉林靜蘭、里港鄉李惠美、佳冬鄉吳朱金葉、竹田鄉趙鄧竹、萬丹鄉蕭陳金月、曾麥、高樹鄉陳賴新荷、南州鄉周盧碧雲、泰武鄉朱玉妹、林邊鄉陳珠瓊、潮州鎮何張嫌、陳潘金蓮、長治鄉鄭月省、崁頂鄉蘇許秋蓮、九如鄉黃瑞英、新園鄉陳許金唇、琉球鄉田洪寶蓮、三地門鄉毛秀蘭、來義鄉周素珠、牡丹鄉白葉美娥、春日鄉柯美蘭、萬巒鄉林黃梅蘭、鹽埔鄉許陳美秀、瑪家鄉李春花、霧台鄉巴呂蘭香、車城垣鄉林蔡玉珍、枋寮鄉蔡陳鳳貞。