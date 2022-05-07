「媽媽我陪妳完成夢想」 南家扶3新住民考上丙級證照

南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點今天上午舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，另邀新住民姐妹丈夫、孩子到場提前慶祝母親節。南高家扶中心主任郭淑美表示，培力班9名新住民姐妹克服疫情遠距上課結業，其中有3名姐妹更突破語言困難，順利取得全國丙級烘焙技術證，期許姐妹在學習過程中找回自信，開啟人生第二春。

培力班指導老師余沛葒表示，本國人習以為常的語言、材料、文字，對新住民姐妹來說須多花時間了解、認識，令她最佩服的是，這9個月的上課期間還遇到疫情三級警戒，無法面對面授課，但姐妹只要有空就在家、到中心練習。

余沛葒表示，證照考試中有一項需獨立完成製作報告表，計算如泡芙等的麵糊量可製作多少顆，姐妹們光中文就需從頭開始學習，還要學計算才能完成製作報告表，雖然面對比本國人更大的困難及挑戰，但姐妹們在這過程中持續堅持，花上2至3倍時間努力練習。

其中一位考到丙級烘焙證照的印尼籍新住民黃春花，她的丈夫在家中4個孩子3歲左右離世，黃春花為照顧家庭，上午在學校廚房工作，下午兼職清潔工，隨著孩子成年，在孩子鼓勵下參與家扶烘焙課，花時間從頭學習烘焙相關，工作一休息就用手機背考題，也會向孩子詢問考題的字怎麼念等。

「小時候媽媽陪伴我們成長，現在換我們支持媽媽的夢想」黃春花大兒子說，看著母親不怕困難，一次次進步，對他們來說也做了很好的示範，相信只要肯努力沒什麼做不到，期許母親接下來的人生中能有更多突破，完成更多理想。