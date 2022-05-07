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「媽媽我陪妳完成夢想」 南家扶3新住民考上丙級證照

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，邀新住民姐妹丈夫、孩子到場提前慶祝母親節，現場糕點全由姐妹親手完成。記者陳玫伶／攝影
南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，邀新住民姐妹丈夫、孩子到場提前慶祝母親節，現場糕點全由姐妹親手完成。記者陳玫伶／攝影

南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點今天上午舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，另邀新住民姐妹丈夫、孩子到場提前慶祝母親節。南高家扶中心主任郭淑美表示，培力班9名新住民姐妹克服疫情遠距上課結業，其中有3名姐妹更突破語言困難，順利取得全國丙級烘焙技術證，期許姐妹在學習過程中找回自信，開啟人生第二春。

培力班指導老師余沛葒表示，本國人習以為常的語言、材料、文字，對新住民姐妹來說須多花時間了解、認識，令她最佩服的是，這9個月的上課期間還遇到疫情三級警戒，無法面對面授課，但姐妹只要有空就在家、到中心練習。

余沛葒表示，證照考試中有一項需獨立完成製作報告表，計算如泡芙等的麵糊量可製作多少顆，姐妹們光中文就需從頭開始學習，還要學計算才能完成製作報告表，雖然面對比本國人更大的困難及挑戰，但姐妹們在這過程中持續堅持，花上2至3倍時間努力練習。

其中一位考到丙級烘焙證照的印尼籍新住民黃春花，她的丈夫在家中4個孩子3歲左右離世，黃春花為照顧家庭，上午在學校廚房工作，下午兼職清潔工，隨著孩子成年，在孩子鼓勵下參與家扶烘焙課，花時間從頭學習烘焙相關，工作一休息就用手機背考題，也會向孩子詢問考題的字怎麼念等。

「小時候媽媽陪伴我們成長，現在換我們支持媽媽的夢想」黃春花大兒子說，看著母親不怕困難，一次次進步，對他們來說也做了很好的示範，相信只要肯努力沒什麼做不到，期許母親接下來的人生中能有更多突破，完成更多理想。

另一名考上丙級烘焙證照的印尼籍新住民劉里妮表示，學烘焙在家無聊時可以做甜點給孩子、鄰居，也期許未來能在旗津開個小店，讓新住民姐妹有個聚會空間，孩子們也很支持她的夢想，幫忙買攪拌機、烤箱等，如果中文有不懂的地方，孩子們也很願意教她，也感謝家扶社工在備考過程中幫忙畫重點、練中文。

南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點印尼籍姐妹黃春花獨自照顧家中小孩到成年，孩子長大後也支持她追求夢想。記者陳玫伶／攝影
南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點印尼籍姐妹黃春花獨自照顧家中小孩到成年，孩子長大後也支持她追求夢想。記者陳玫伶／攝影
新住民姐妹未考取烘焙丙級證照，從頭開始學習寫中文，有姐妹表示，學做不難，用中文寫製作材料表才是大魔王。記者陳玫伶／攝影
新住民姐妹未考取烘焙丙級證照，從頭開始學習寫中文，有姐妹表示，學做不難，用中文寫製作材料表才是大魔王。記者陳玫伶／攝影
南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，邀新住民姐妹丈夫、孩子到場提前慶祝母親節。記者陳玫伶／攝影
南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，邀新住民姐妹丈夫、孩子到場提前慶祝母親節。記者陳玫伶／攝影
南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，新住民姐妹的孩子獻上康乃馨及訴說心裡話的卡片。記者陳玫伶／攝影
南高雄家扶中心旗津服務處新住民社區服務據點舉辦「新住民丙級證照烘焙培力班」結業成果展，新住民姐妹的孩子獻上康乃馨及訴說心裡話的卡片。記者陳玫伶／攝影

新住民 烘焙 家扶中心

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