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輪椅族也能享受水上漂浮樂 大鵬灣沙灘輪椅助圓夢
屏東東港大鵬灣是囊狀潟湖，交通部大鵬灣國家風景區管理處為推廣無障礙旅遊，向屏東縣政府爭取4台沙灘輪椅，免費提供輪椅族體驗，今天邀屏東縣關心身心障礙者服務協會組團來大鵬灣體驗水上漂浮樂。
同時感受立式划槳、獨木舟等不同水域活動項目，落實有愛無礙的旅遊環境；多數生平首次下水的身障者直呼超好玩，終於不用在岸邊羨慕別人了。
鵬管處長許主龍說，沙灘輪椅目前放置於濱灣碼頭帆船基地，需要者只需向帆船基地業者免費借用，沙灘輪椅的設計與一般輪椅不同，讓輪椅族躺在上面就能由親友推拉，享受在水上漂浮的快感，如果不要太刺激的水上活動，大鵬灣遊湖船連輪椅也上得去，讓行動不便的身障者也可享受水域活動的樂趣。
屏東縣關心身心障礙者服務協會說，大鵬灣旅遊環境相當友善行動不便者，連如何體驗水域活動都考慮到了，這次受鵬管處邀請體驗乘坐沙灘輪椅、立式划槳、獨木舟，協會很多人都是人生第一次，有了沙灘輪椅和戒護的水上救生員，覺得大鵬灣更加好玩，不再只在岸上走馬看花。
15年前因車禍脊髓損傷成為輪椅族的45歲吳姓男子說，年輕時他愛到海邊玩水，自從車禍重傷坐上輪椅，因進出沙灘很不方便，自此和水上活動絕緣，今天藉由沙灘輪椅重拾失去已久的水上漂浮樂，還有救生員在旁陪伴，感覺超棒的。
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