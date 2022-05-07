高市導入AI抓工廠濫排 今年查獲3起共罰130.5萬
抓工廠空汙，高雄市環保局在臨海、林園2處工業區建置雲端影像監控及智慧辨識系統，應用AI人工智慧24小時監控汙染排放狀況，今年已查獲3起，總計開罰130萬5000元。
高市環保局表示，這套系統藉由多部攝影機24小時多角度監控工業區固定汙染源，回傳監控影像，再透過各項環境參數的整合與機器學習，結合空品測站、微型感測器等固定汙染源監控設備、即時數值及地理資訊（GIS）等系統，辨識判定黑煙。
目前高雄臨海、林園2大工業區即運用人工智慧，張起「環境監測網」，24小時監控，一旦發生異常事件時可以立即警示，讓環保局稽查人員即時出擊。
環保局長張瑞琿說，經由AI科技導入，節省很多人力與資源調度，且能化被動為主動，讓稽查工作不再受限人力、時間及地區，也更加強夜間稽查強度及準確度。
環保局今年即查獲臨海工業區2間廠商因未妥善操作，造成揚塵逸散汙染事件，分別裁罰15萬及48萬元罰鍰；另查獲林園工業區工廠夜間因製程設備火警，產生大量粒狀汙染物逸散，裁罰67萬5000元。
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