緬懷母恩 金門姑嫂慨捐20萬助家扶

明天就是母親節，選在母親節前夕，金門一對姑嫂張淑宜和許寶完，連袂來到家扶中心捐款，兩人說，在佳節前特別想念母親，將思念化為愛心，以去世的父母(公婆)張鎮樹陳麗羨的名義，家族合力捐贈家扶中心善款20萬元，加入金門家扶中心永久之友的行列，由家扶中心主任李桂平代表接受。

張淑宜與弟媳許寶完表示，父母在世時非常疼愛家人，平時也關心社會弱勢族群，常會盡自己微薄的力量，去協助需要幫助的人，原本去年在母親過世後，就要完成父母生前教誨過他們的「濟助弱勢」的遺訓。但因疫情之故，一直拖到近期。

兩人說，在母親節前夕，特別想念母親，所以把思念化為愛心付諸行動，姑嫂二人前往家扶中心，代表家族以父母之名，捐出二十萬元加入家扶中心「永久之友」的行列，做為扶助弱勢兒童的救濟善款。

許寶完也表示，今天替公婆完成這個心願後，頓時一片歡喜心湧上心頭，終於可以盡一份力量為公婆做了一件有意義的事情，並且將愛延續，澤被地方的弱勢兒童及家庭。

李桂平表示，張淑宜於南山人壽服務，為金門營業處的經理，平時就經常關注家扶中心的弱勢兒童，並給予助學及生活上的協助。張淑宜與弟媳許寶完皆事業有成，且教育子女有方，子女們在美國讀書及生活，不僅姑嫂二人感情融洽，全家人都是溫馨友善的大家庭成員。

此次二人代表家族，在母親節的前夕，以過世的兩位長者之名義，捐贈家扶中心20萬元，特別的感動人心。李桂平代表家扶中心及所有受助兒童及家庭，由衷的感謝此份化思念為愛心的溫馨善款，並再次表達12萬分的感謝之意。

金門家扶中心指出示，此次張淑宜和許寶完姑嫂捐贈金門家扶中心永久之友的善款，將以「張鎮樹陳麗羨伉儷紀念」的名義，列名在金門家扶中心永久之友捐款牆上，做為感恩及紀念永久之友的善行義舉。