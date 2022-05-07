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南屏東200線拓寬管線遷移 10日停水2000戶受影響
台灣自來水公司配合屏東縣政府辦理屏200線道路拓寬管遷工程，將於10日上午9時至晚上12時停水15小時，包括屏東縣恆春鎮（恆東路）、滿州鄉全區、牡丹鄉（四林村），合計停水戶數2000戶；部分管線末端高地區滿州鄉響林村、長樂村，需延長至11日上午6時恢復正常供水、牡丹鄉四林村虎頭部落延至11日中午12時。
台水公司表示，因屏東縣政府緊急辦理道路拓寬工程且作業時程緊迫，台水須配合施工期程遷移送水管線，故訂於10日起配合辦理停水作業，並改遷屏200線6號橋及7號橋供水管線。
台水提醒，停水期間台水公司備妥水車於停水地區巡迴提供免費取水，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水，提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。
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