釀303大停電 興達北開關場預計112年3月復建完工

303高雄興達電廠北開關場事故造成全台大停電，台電公司與內外部專家組成復建小組。立院經濟委員會昨天到興達電廠考察，立委邱志偉今天表示，復建工程預計明年3月完工。

關於北開關場復建進度，台電興達電廠廠長黃錦城告訴中央社記者，303停電事故發生故障的就是北開關場，事故造成原有2條線路其中有1條損壞，僅剩1條可以送電，但也還可以利用互有聯絡的南開關場送電，不影響興達電廠送電。復建工程則預計明年3月底前完工。

為瞭解興達電廠的燃氣機組新建進度、燃煤機組除役時程，以及303停電事故後，電廠總體檢結果及北開關場復建規劃，立法院經濟委員會昨天邀請經濟部、能源局、國營會、台電公司、高雄市政府及地方區里長，共同到興達電廠進行考察。

民進黨籍立委邱志偉參與考察後，今天在臉書發文表示，興達電廠北開關場復建工程將明年3月完工，新建3部燃氣機組預計2024年起陸續商轉，第二期燃氣機組更新改建計畫可行性評估則預計年底出爐。

303停電事故後，台電公司與內外部專家組成「興達（北）開關場復建小組」。邱志偉說，台電表示預計明年3月完成復建。他並提醒台電，一號匯流排的受損導致目前僅剩1條備援線路，務必落實檢修期間的風險控制。

針對即將陸續除役的4部燃煤機組現址後續規劃，邱志偉表示，台電指出除役的燃煤機組絕對不會再燒煤，然而後續利用方式仍在規劃當中，不排除結合生質能源再利用；且機組的拆卸與保留也必須考量到國家安全層面問題，因此會與經濟部再做全盤規劃。

因應2050年淨零轉型、企業投資南部浪潮，興達電廠第二期的更新改建計畫。邱志偉說，預計新建2部燃氣機組，可行性評估將於年底提報經濟部。

近期全球原物料上漲，邱志偉關心目前興達電廠進行中工程是否有缺工、缺料問題。對此台電現場回應，目前國際採購價格雖有調升，但仍在原預算容納範圍內，且3項主要工程政府也都有協助引進移工，因此新建機組工程、天然氣管線輸送系統工程、冷卻循環水系統工程進度均較預定超前，3部新建燃氣機組將分別於2024年2月、2024年6月、2025年8月正式商轉發電。