監委拜會金門縣議會 議長洪允典提建言

監察院監察委員紀惠容、王幼玲今日抵金巡察並接受民眾陳情，首站即前往金門縣議會拜會，受到議長洪允典、秘書長翁自保等人的歡迎，在近一小時的晤談中，洪允典還向2位監委分就金門大橋、水頭港大型旅客服務中心新建工程、金酒包裝工廠及包裝材料庫新建工程等多項地區重大公共工程及事業，相互討論並交流意見。

兩名監委表示，金門地區的陳情案，以土地問題居多，然受現行法律所限制，如果想要徹底解決，只能再開放一次民眾申請，對於地區即將合攏的金門大橋、水頭港旅服中心、金酒包裝工廠及包裝材料庫新建工程案等重大工程，2位委員也一一與議長溝通交流意見，並詢問地方是否有欲向中央表達或爭取之事項，及關心疫情對於地區的影響狀況。

紀惠容也向洪允典提及，監察院針對「金酒包裝工廠及包裝材料庫新建工程」，其工程基本需求一再變更，且預算控制不當，致遭縣府退案重新辦理規劃，造成已完成的規劃成果廢棄不用，增加不經濟支出，又對於設置必要性決策反覆，致該計晝自100年重啟案，仍未完工啟用，對縣政通過糾正案。

洪允典則關切金門民眾財產權益，對於民眾長年來的土地陳情案件，認為應考量長期實施戰地政務及軍佔民地的特殊時背景，呼應監委建議，應針對離島建設條例第九條進行修正，再給予展延。

洪允典也向2位監委細數金門大橋啟建以來的歷程，並認為金門大橋的完工時間一延再延，悖離地區民眾的殷切期盼；而縣府以受疫情影響的理由，放任水頭港大型旅客新建工程工期不當展延工期，洪允典也很不認同，他認為該建築設計也有很多不合理的問題，並指出打基樁的費用就遠高於開挖地下停車場的費用，而且還不能切合港區海邊停車場的需求，請監委一定要深入瞭解。