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鳳山行政中心廣場開挖滯洪池 可望化解暴雨水患

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
市府水利局在鳳山行政中心前方空地挖掘滯洪池，預計今年8月可完工。記者徐白櫻／攝影
市府水利局在鳳山行政中心前方空地挖掘滯洪池，預計今年8月可完工。記者徐白櫻／攝影

去年7月，高市府鳳山行政中心兩度遭逢暴雨侵襲，道路水深及膝，市府門面淪為水鄉澤國受外界詬病，藍綠議員要求改善。為解決水患之苦，市府水利局爭取2500萬前瞻計畫經費進行府前及青年兩座滯洪池。副市長林欽榮今天下午視察工程指示，以微滯洪觀念提升區域防洪能力，8月完工前要放置移動式抽水機，提前讓施工中的水池產生作用。

市府爭取預算辦理「鳳山行政中心及青年公園雨水調節池排水改善工程」，兩項工程已經陸續進行，預計8月完工。今天下午，鳳山區議員李雅靜、林智鴻、鄭安秝及張漢忠等，會同忠孝里長蔡美雪、忠義里長李朝清等人到場關心進度。

水利局強調，兩座滯洪池會維持綠地功能，因為鳳山行政中心一帶受限地勢較低且排水不良，若遇雨勢集中容易出現積淹水，利用現有鳳山行政中心前綠帶及青年公園設置滯洪池，若遇到下雨路面開始積水，可先將積水導流至滯洪池儲存，等待雨勢趨緩之後才往外排放出去，兩座滯洪池共可存放約1噸雨水量。

副市長林欽榮指出，利用微滯洪觀念來提升區域防洪能力，市府為整治鳳山區淹水研擬治水三部曲，首部曲是曹公圳分洪工程，今天的滯洪池是第二部曲，接下來還有農委會補助的熱帶園藝試驗所滯洪池，目前已經發包。

府前滯洪池設計概念圖。圖／高市水利局提供
府前滯洪池設計概念圖。圖／高市水利局提供
高雄副市長林欽榮等人視察鳳山行政中心前方的滯洪池相關設備施工情況。記者徐白櫻／攝影
高雄副市長林欽榮等人視察鳳山行政中心前方的滯洪池相關設備施工情況。記者徐白櫻／攝影
青年公園滯洪池設計概念圖。圖／高市水利局提供
青年公園滯洪池設計概念圖。圖／高市水利局提供

滯洪池 青年 雨水

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