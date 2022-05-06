鳳山行政中心廣場開挖滯洪池 可望化解暴雨水患

去年7月，高市府鳳山行政中心兩度遭逢暴雨侵襲，道路水深及膝，市府門面淪為水鄉澤國受外界詬病，藍綠議員要求改善。為解決水患之苦，市府水利局爭取2500萬前瞻計畫經費進行府前及青年兩座滯洪池。副市長林欽榮今天下午視察工程指示，以微滯洪觀念提升區域防洪能力，8月完工前要放置移動式抽水機，提前讓施工中的水池產生作用。

市府爭取預算辦理「鳳山行政中心及青年公園雨水調節池排水改善工程」，兩項工程已經陸續進行，預計8月完工。今天下午，鳳山區議員李雅靜、林智鴻、鄭安秝及張漢忠等，會同忠孝里長蔡美雪、忠義里長李朝清等人到場關心進度。

水利局強調，兩座滯洪池會維持綠地功能，因為鳳山行政中心一帶受限地勢較低且排水不良，若遇雨勢集中容易出現積淹水，利用現有鳳山行政中心前綠帶及青年公園設置滯洪池，若遇到下雨路面開始積水，可先將積水導流至滯洪池儲存，等待雨勢趨緩之後才往外排放出去，兩座滯洪池共可存放約1噸雨水量。