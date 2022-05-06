彰化藍營議員散布快篩不實資訊 高市府駁斥且要罰

近期通訊軟體傳言「高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩」，高市府今天嚴正駁斥傳言內容，並要求訊息來源彰化縣議員張國棟撤回且公開澄清。市長陳其邁說，一定會重罰。

張國棟接受媒體電訪表示，午睡時擔任服務處助理的妻子使用手機不小心傳出去，目前已將訊息撤回。對於妻子誤信通訊軟體傳遞假訊息，並將之轉傳出去造成高雄市政府困擾，他深表歉意。

快篩實名制推動以來，不少民眾搶者買快篩，近期通訊軟體更流傳「高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，可打6個月且免費」。對此，陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，現在疫情期間，大家都很忙，浪費時間澄清錯誤訊息，「請大家不要做缺德、惡劣的事，尤其是做一些操作，我覺得不好」，市府一定會重罰。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎也說，嚴正回應絕無此事，並依傳染病防治法追究。高市府指出，這則訊息來源為彰化縣國民黨籍議員張國棟，還鼓勵民眾廣傳；市府嚴正駁斥傳言內容，要求張國棟撤回訊息且公開澄清。

高市府表示，疫情期間，目前全國中央地方專注防疫工作，張國棟身為民代以通訊軟體發送不實訊息，捏造假新聞更成為假新聞傳播者。此舉不但傷高市府名譽，更打擊防疫人員士氣與社會秩序。