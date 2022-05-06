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力爭金門金寧鄉升格改制「金寧鎮」 鄉長楊忠俊向監委陳情

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席莊振源等人今天特別準備陳情書、佐證資料向監委紀惠容、王幼鈴兩人陳情。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席莊振源等人今天特別準備陳情書、佐證資料向監委紀惠容、王幼鈴兩人陳情。圖／金寧鄉公所提供

監察委員紀惠容、王幼鈴兩人今天蒞金巡察，金寧鄉鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席莊振源等人特別準備陳情書、佐證資料向監委陳情，希望將金寧鄉改制成「金寧鎮」並增加組織編制，楊忠俊說，希望能早日完成鄉民共同的期盼。

楊忠俊在今天偕同主任秘書王四川、秘書周金平、鄉代表鍾尚志、李琳瑯等人，一同前往金門縣警察局3樓禮堂向監委陳情。

楊忠俊表示，金寧鄉的人口數直到今(111)年4月份增加到33794人，遠比金湖鎮及金沙鎮的人口數更多，人口增幅是全金門最快速的，自106年起就已經躍升為本縣第二大的行政區，鄉民們一直都期望將「金寧鄉」升格為「金寧鎮」，但礙於地方制度法，該法條文並未規範到「鄉」改「鎮」的資格條件，以致於他們努力多時，都被中央駁回，成為鄉民永遠的遺憾。

楊忠俊強調，金寧鄉擁有金門大學生活圈，不僅快速改變金寧鄉人口質量與結構，也帶動金寧社區快速發展進步動力，人口遷入成長每年以3%幅度，都是拜金大生所賜；另外金門大橋即將完工，未來通車後，從烈嶼往大金門都需要經過金寧鄉，金寧鄉可預見將成為金門交通、觀光重點區域。

楊忠俊等人也陳情增加組織編制員額案，他說，鄉公所今年4月份金門縣總人口數140510人，其中金寧鄉人口數33794人(佔24.05%)；金城鎮42305人(佔30.1%)；金湖鎮30499人(佔21.7%)；金沙鎮20631人(佔14.68%)；烈嶼鄉12610人(佔8.97%)，人口數僅次於金城鎮，躍居為金門縣第二多人口數。

據了解，受行政機關組織準則第24條規定限制，金寧鄉公所員額編制，目前依然維持編列25個員額（金城鎮編制29人；金沙鎮編制26人），扣除縣府的政風、主計、人事3員，實際只有22個員額，統籌分配款也未隨著人口數增加而調整，相對造成金寧鄉財政負擔和員額工作量不堪負荷。

金寧鄉公所表示，這次特別向監委陳情，希望能增加鄉(鎮)公所法定編制員額，以解決金寧鄉人口數逐年大幅增加，現有員額人力工作量無法負荷之窘境。

針對金寧鄉公所陳情升格「金寧鎮」一事，縣府民政處長蔡西湖回應，金寧鄉由鄉改鎮案於80幾年就有跟內政部陳情，往返文書有4、次，回覆意見是行政區分劃分法草案送立法院，尚未通過，待通過後再行決定，其實縣府也樂見金寧鄉由鄉改鎮。

金門縣金寧鄉的人口數僅次於金城鎮，躍居全縣第2大行政區金寧鄉」，鄉民期待改制升格為「金寧鎮」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金寧鄉的人口數僅次於金城鎮，躍居全縣第2大行政區金寧鄉」，鄉民期待改制升格為「金寧鎮」。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉鄉長楊忠俊（左三）、金寧鄉代表會主席莊振源（右三）等人今天帶著陳情書，向監委陳情，盼將金寧鄉改制「金寧鎮」。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉鄉長楊忠俊（左三）、金寧鄉代表會主席莊振源（右三）等人今天帶著陳情書，向監委陳情，盼將金寧鄉改制「金寧鎮」。圖／金寧鄉公所提供

金門大橋 警察

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