屏縣火車站7日設疫苗速打站 提供400劑莫德納

屏東縣今天新增431例本土確診個案，學童已有2800多人注射疫苗，縣府表示，將於7日上午在屏東火車站設立疫苗速打站，提供400劑莫德納疫苗隨到隨打，請民眾把握機會。

縣府新聞稿表示，屏東縣今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例有431例，全縣33個鄉鎮市中有31個都有確診案例分布，以屏東市167案最多。

縣府表示，6到11歲學童校園COVID-19疫苗施打自2至5日已施打28校1223人，施打率32%，僅1名學生出現暈針情形，休息後返家已無大礙；今天施打29校，有意願人數為1655人。

縣府提醒，14日上午8時30分至11時30分全縣各鄉鎮市衛生局均加開兒童疫苗門診，如果孩子沒有在校園施打疫苗，家長可以就近帶孩子前往施打。65歲以上長輩5月底前施打疫苗，不論1、2、3劑，都可以領500元禮券。

縣府表示，將於7日上午在屏東火車站設立疫苗速打站，提供400劑莫德納疫苗隨到隨打，請民眾把握機會。