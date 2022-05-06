金門百年木棉花盛開棉絮擾民 林務所聘攀樹師修剪

百年木棉開花是「清金門鎮總兵署」每年3-4月間的盛事之一，但飄散的木棉絮易引起民眾的呼吸道過敏反應，金門縣林務所今天表示，已邀請台灣樹木保育公司的樹藝師們爬樹摘除果實，也一併進行老樹健檢，預估工作時間約為4天，呼籲鄉親及遊客這段時間，保持距離。

每年3月-4月，清金門鎮總兵署外就能看到火紅的花朵，每到開花時節都會吸引無數遊客駐足觀賞，百年老樹結的果量也驚人，木棉棉絮的飄散易造成民眾呼吸道的過敏反應，

總兵署木棉樹高約23.6公尺，胸徑約131公分，冠幅約430平方公尺，枝下高約5.5公尺，據當地耆老傳述，木棉樹的樹齡超過300年；基於保護老樹及周邊古蹟安全，林務所歷年針對老樹進行棲地改良、樹勢自體拉撐保護措施、定期性的健檢及蒴果移除作業，讓老樹與周邊社區盡量保持友善關係。

林務所所長鐘立偉表示，木棉的果實成熟開裂後會有大量棉絮四處飄散，以往飄散的棉絮易造成民眾過敏反應，四周環境也因棉絮造成地面髒亂，居家紗窗卡滿棉絮，今年果實數量約2千多顆，配合果期在111年5月5-8日期間，邀請台灣樹木保育股份有限公司的攀樹師團隊，進行木棉樹蒴果摘除作業。

鐘立偉也說，林務所在去年度對木棉樹冠進行調整，所以今年度開花量略少於以往動輒近萬顆，但數量仍是驚人，結果量依然非常的多。