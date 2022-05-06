影／6年前維冠大樓倒塌伸援手 賴清德福安宮感恩參拜

2016年2月美濃地震重創台南，時任台南市長的副總統賴清德，今天中午由屏東縣長潘孟安陪同參加車城福安宮七朝清醮大典，致詞時特別感謝屏東縣政府和廟方在2016年美濃地震重創台南時的援助，助受災戶順利重建家園，走出傷痛；下午結束新來義永久屋部落參訪，再到東港東隆宮參拜並致謝。

賴清德2016年11月展開「震災感恩行」，分別到東港東隆宮、車城福安宮和屏市慈鳳宮參拜，感謝3間廟宇神明對台南市的庇佑護持，讓救災、重建之路順利；車城福安宮5月2日至9日舉辦開基360週年七朝祈安清醮大典，賴清德中午由老家在車城鄉的縣長潘孟安陪同，擔任主祭官。

台南震災造成115人罹難，高達上千戶受影響，賴清德說，地震發生後第一時間，就接到潘孟安的電話，警消、義消都已整裝，隨時可以出發台南協助救災，讓他非常感動，更感謝3間廟宇透過屏東縣政府，各捐款千萬元給台南市政府，包括縣民利用便利超商系統捐款給市政府，援助災民度過難關。