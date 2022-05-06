快訊

漫漫長路南北韓 這些間諜們為何無家可歸？

高登幕後金主？昶虹重訊：未與高登簽約 未提供擔保

富士新聞網：日本計劃最快本月開放小旅行團入境

母親節前夕金門縣府走訪高齡母親 獻康乃馨向他們賀節

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣社會處長董燊（左）在鎮長李誠智（右）陪同下，拜訪金門城的高齡母親李素華女士。圖／縣府提供
金門縣社會處長董燊（左）在鎮長李誠智（右）陪同下，拜訪金門城的高齡母親李素華女士。圖／縣府提供

一年一度母親節即將到來，金門縣政府特別由縣府社會處長董燊代表縣長與縣府團隊，前往各鄉鎮向金門縣高齡母親祝賀，也提醒老人家要做好防疫，多多保重身體，讓老人家覺得很窩心。

金門縣長楊鎮浯因有要公且為避免群聚影響防疫，因此特別委請董燊協助走訪高齡媽媽，第一站來到烈嶼鄉，在鄉長洪若珊與社會課長洪偉鈞等陪同下拜訪林湖村高齡母親鄭趙燕女士；接著前往金城鎮，在鎮長李誠智與社會課長盧玉美等人陪同下拜訪金門城的高齡母親李素華女士。

第三站前往金沙鎮，在鎮長吳有家與社會課長李明憲等人陪同下拜訪金沙鎮的高齡母親何張盤女士，表達關懷與敬意，並提前祝賀母親節快樂。

董燊表示，今年度規劃一系列慶祝母親節活動，包含高齡母親慰問、模範母親表揚等，以宣揚母親為子女與家庭無怨無悔付出的偉大精神，期能喚醒民眾為終年辛苦的母親表達孝思，增進家庭倫理觀念。

據縣府統計至本年3月底本縣65歲以上金門縣老年人口數為21942人，佔總人口的15.59%，65歲以上金門縣女性人口數為11441人，佔65歲以上總人口的52.14%，90歲以上金門縣人口數為946人，佔金門縣總人口數的0.67%。90歲以上金門縣女性人口數675人，佔金門縣90歲以上人口數的71.35%。

金門縣政府也表示，估算至今年12月底，計有796位90歲以上的高齡母親，縣府特致贈紀念酒，希望表達關懷高齡母親常年辛勞，感佩他們為家無私奉獻之母愛及美德。

金門縣社會處長董燊（左）前往金沙鎮，在鎮長吳有家與社會課長李明憲等人陪同下拜訪金沙鎮的高齡母親何張盤女士，提前祝賀母親節快樂。圖／縣府提供
金門縣社會處長董燊（左）前往金沙鎮，在鎮長吳有家與社會課長李明憲等人陪同下拜訪金沙鎮的高齡母親何張盤女士，提前祝賀母親節快樂。圖／縣府提供

金門 母親節 老年人口

延伸閱讀

Global Mall母親節外帶餐飲優惠 看奇異博士2送奇異果

別讓媽媽傷心 高市警母親節強力取締酒駕

母親節警方各出奇招 白河分局長下廚永康線上大會師

台中品牌建商軟實力驚人 抓緊富太太心創高客戶忠誠度

相關新聞

屏東頒錦旗 賴清德口誤...糗把蔡總統當「李總統」

副總統賴清德今天到屏東縣參加文化總會活動，致詞時一時口誤，把蔡英文總統說成「李總統」，賴清德說，「李總統很想要來，因為屏...

中科院進旭海科研火箭發射場 踩到部落會議紅線引怒火

科技部今年初啟用的屏東旭海科研探空火箭發射場，是全國首座合法科研火箭發射場，陽明交大的首次試射4日因強風取消，居民傍晚卻...

高市補助老舊公寓獲增建電梯歷時5年 首案完工

高雄市2017年起針對5層樓以下老舊公寓補助增建電梯，解決居民上下樓梯不便，至今核定補助4件，位在新興區一處老舊公寓已施...

澄清湖生態迷宮花園好壯觀 奪2022年建築景觀類園冶獎

高雄澄清湖不一樣了！澄清湖內0.6公頃騎馬場閒置未用，去年斥資2400萬設置一座全台面積最大的生態迷宮花園，上空鳥瞰下方...

影／6年前維冠大樓倒塌伸援手 賴清德福安宮感恩參拜

2016年2月美濃地震重創台南，時任台南市長的副總統賴清德，今天中午由屏東縣長潘孟安陪同參加車城福安宮七朝清醮大典，致詞...

議員黃捷疑確診 高市議會宣布今天下午停會清消

高雄市議員黃捷今早公布快篩陽性照片，可能成為高雄市議會第一位確診新冠肺炎的市議員。對此，高市議會啟動應變機制，緊急宣布今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。