母親節前夕金門縣府走訪高齡母親 獻康乃馨向他們賀節

一年一度母親節即將到來，金門縣政府特別由縣府社會處長董燊代表縣長與縣府團隊，前往各鄉鎮向金門縣高齡母親祝賀，也提醒老人家要做好防疫，多多保重身體，讓老人家覺得很窩心。

金門縣長楊鎮浯因有要公且為避免群聚影響防疫，因此特別委請董燊協助走訪高齡媽媽，第一站來到烈嶼鄉，在鄉長洪若珊與社會課長洪偉鈞等陪同下拜訪林湖村高齡母親鄭趙燕女士；接著前往金城鎮，在鎮長李誠智與社會課長盧玉美等人陪同下拜訪金門城的高齡母親李素華女士。

第三站前往金沙鎮，在鎮長吳有家與社會課長李明憲等人陪同下拜訪金沙鎮的高齡母親何張盤女士，表達關懷與敬意，並提前祝賀母親節快樂。

董燊表示，今年度規劃一系列慶祝母親節活動，包含高齡母親慰問、模範母親表揚等，以宣揚母親為子女與家庭無怨無悔付出的偉大精神，期能喚醒民眾為終年辛苦的母親表達孝思，增進家庭倫理觀念。

據縣府統計至本年3月底本縣65歲以上金門縣老年人口數為21942人，佔總人口的15.59%，65歲以上金門縣女性人口數為11441人，佔65歲以上總人口的52.14%，90歲以上金門縣人口數為946人，佔金門縣總人口數的0.67%。90歲以上金門縣女性人口數675人，佔金門縣90歲以上人口數的71.35%。