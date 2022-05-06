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屏東185縣道七彩鳳梨田活動倒數 把握機會參觀

中央社 / 屏東縣6日電

屏東縣政府與縣內5家鳳梨生產單位合作，在185縣道及高樹市區推出季節限定鳳梨彩帽田活動，將於5月底結束，提醒想參觀拍照的民眾把最後機會。

今年2月中開始，縣府攜手鴻旗農特產品生產合作社、銀獅青果生產合作社、綠地農特產品生產合作社、夥磊果菜生產合作社和銘泉生態休閒農場，陸續在185線道沿線及高樹市區共7個田區，替近26萬顆鳳梨戴上不織布彩帽。

縣府新聞稿表示，今年首度嘗試在7個不同田區進行鳳梨彩帽活動，田區有的背靠大武山、有的在丘陵上、有的在山谷中、有的緊鄰學校，形成多元地景藝術風貌，帶給遊客不同驚喜。

彩帽顏色鮮豔，宛如盛開的鮮花，受到民眾好評，稱它為「彩虹鳳梨田」，參觀民眾直呼美麗程度不輸日本北海道富良野花海，搭配縣府3月起推行的185沿山旺來雙層巴士，色彩繽紛的鳳梨彩帽田園地景，成為乘客口耳相傳的拍照美景。

縣府表示，鳳梨彩帽是季節限定活動，隨著鳳梨5月底採收進入尾聲，活動將告一段落，目前只剩下在屏東智慧農業學校旁邊以及185縣道南下22至23公里處田區，超過5萬顆鳳梨日前剛完成戴帽，7種顏色彩帽構成美麗彩虹花海。

縣府表示，智慧農業學校種的是新品種「芒果鳳梨」，假日固定舉辦農夫小學市集，遊客逛買在地農特產還能欣賞美麗的鳳梨彩帽田，一舉兩得。

位於185縣道南下22至23公里處田區則全部是「金鑽鳳梨」，視野開闊，從大路觀往水門轉運站方向前去，繽紛鮮豔的鳳梨花海會突然映入眼簾，非常吸睛。

鳳梨 生產合作社 屏東縣政府

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