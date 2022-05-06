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草編藝師李龍讓稻草變藝術 賴清德表彰「匠人魂」

中央社 / 屏東縣6日電

文化總會「匠人魂」系列影片第33集紀錄屏東草編工藝師李龍，今天舉行「編織福氣的稻草人」發布紀者會，副總統賴清德頒發「匠人魂」錦旗給李龍，表彰他的職人精神。

為紀錄台灣百工百業的豐沛能量，文化總會「匠人魂」系列影片走訪全國各地，彰顯台灣職人精神，今天在屏菸1936文化基地舉行第33集「匠人魂-編織福氣的稻草人」新片發布記者會。

擔任文總副會長的副總統賴清德、屏東縣長潘孟安等人到場，賴副總統頒發「匠人魂」錦旗給一生懸命、投身稻草藝術的李龍。

賴副總統致詞指出，60多年前的農村，孩子們在收割後的田間放牛，長輩拿起俯拾即是的稻梗，教他們編草刀劍、玩騎馬打仗，而李龍「一玩就玩到今日」，把稻草結合環保及文化製作成各種藝品，甚至外銷日本，讓農業及文化走出不同方向。

賴副總統表示，他代表總統蔡英文向李龍恭喜，蔡總統肯定李龍是台灣的國寶，李龍希望稻草編織技藝能傳承下去，可結合教育來做。

賴副總統也肯定屏菸1936文化基地保留菸廠遺構成為文創基地，保留了人的情感和歷史的記憶。

潘孟安表示，許多農友因李龍才發現，稻草還能創造高價值的藝術品，日本神社、喜慶、新年、守歲、活動祭典，都可見到稻草編織注連繩（祈福品），伊勢神宮參道商店街上，隨處可見以李龍出品的注連繩為基底的商品，不僅是屏東的驕傲，更是台灣之光。

李龍2010年起，開始接觸注連繩編織技法，依日本廠商要求的形式與尺寸，每年都有以貨櫃計量的注連繩半成品，從台灣加工出口，是日本指定的唯一廠商。

73歲的李龍表示，他是農家子弟，對於農村一草一木一石，都有特殊感情，利用創意把稻草、枯木或石頭，製造成各種創意產品，不論是天上飛的，地上跑的或水中游的，他都可以編。

一生懸命草編工藝的李龍也懸念著技藝的傳承，他向媒體秀出雙掌表示，很多年輕人不想學習這個技藝，誤會編稻草會讓雙手粗糙，他的雙手是如此平滑，稻草其實可以去角質。

文總新聞稿細數李龍創作，有栩栩如生的家畜鳥禽，也有耗時2個月打造的巨龍裝置，其中難度最高的，當屬需要展現細膩肌理及表情的稻草人，素樸的稻草到他手上，長出千變萬化的姿態。

文總自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，至今累積33支、觀看人次超過400萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本，向世界傳遞台灣的匠人精神。

日本 屏東縣

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